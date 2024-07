Sogeco sarà il nuovo sleeve sponsor della Sampdoria

Genova. Anche la Sampdoria avrà il suo sleeve sponsor: ecco l’accordo con Sogeco. La società leader nella vendita e noleggio di container, avrà il suo logo sulla manica delle magliette della squadra blucerchiata per le prossime due stagioni.

A confermarlo, un post sulle pagine social del club. Nel video si vede una persona che, aprendo un container, trova la maglia della Sampdoria con il badge stampato sulla manica.

Ecco invece il comunicato del club:

”C’è un nuovo partner sul blu della maglia più bella del mondo. Sogeco, azienda leader nella vendita e nel noleggio di container, sarà sleeve jersey sponsor dell’U.C. Sampdoria per le stagioni sportive 2024/25 e 2025/26.

Fondata da Giovanni Benvegnù nel 1987 come società di consulenza in campo intermodale, Sogeco ha ampliato nel corso degli anni la propria attività fino a diventare un importante riferimento nel noleggio e nella vendita di container in Europa e non solo.

«Sogeco è nata e cresciuta a Genova e qui ha venduto i primi container. Oggi Sogeco vende e noleggia containers a livello internazionale a chiunque ne abbia necessità, dall’utilizzatore privato alla grande azienda. Sogeco ama la sua città e lo sport che Genova rappresenta. Per questo siamo felici e orgogliosi di potere accompagnare la Sampdoria nel suo percorso sportivo per le prossime due stagioni», dichiarano Giacomo e Guglielmo Benvegnù, titolari di Sogeco.

Grazie ad una organizzazione che comprende filiali ed agenzie in Italia, Middle East, India e Cina, Sogeco è in grado di fornire, nei principali centri logistici mondiali, un servizio di compravendita e noleggio di container standard, speciali, frigorifero e di container modificati, detenendo una posizione di assoluto rilievo nel settore. L’ampia varietà dei modelli disponibili, l’abilità nell’approntare soluzioni personalizzate e la competenza nel fornire un servizio globale a prezzi competitivi fanno di Sogeco il partner ideale per tutti coloro che intendano acquistare o noleggiare container ad uso industriale, civile, militare o umanitario”.