Genova. Uno strumento a disposizione di ogni cittadino, di facile consultazione, accessibile in base agli standard europei e necessario per comunicare un tema importante come quello delle ricadute sul territorio dei fondi del piano Next Generation, il nuovo sito “Pnrr e Pnc” del Comune di Genova è online da qualche giorno ed è stato pubblicizzato con comunicati stampa e social da palazzo Tursi.

All’indomani della presentazione abbiamo provato a navigarlo per capire quali siano i punti forti – tanti – e i punti deboli – altrettanti – del portale che nasce dall’esigenza per le pubbliche amministrazioni di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni sull’attuazione delle misure Pnrr.

Il sito, consultabile online a questa pagina, dovrebbe permettere di seguire “passo dopo passo” – dicono dal Comune – i “134 interventi finanziati o co-finanziati dall’Europa, realizzati o in via di realizzazione su tutto il territorio comunale”.

Il sito Pnrr e Pnc del Comune di Genova è alimentato attraverso i dati raccolti dalle strutture comunali coinvolte nello sviluppo dei progetti e con quelli rilevati dal sistema ReGiS, la piattaforma sviluppata dalla ragioneria generale dello Stato rivolta alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del Pnrr. E’ stato realizzato internamente dagli uffici comunali dei Sistemi informativi e direzione Sviluppo economico, con risorse interne all’amministrazione e a costo zero. Oltre al logo del Comune di Genova riporta in calce quello di Ue e Italia Domani, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

Gli aspetti positivi del sito Pnrr e Pnc del Comune di Genova, una delle poche grandi città italiane che ancora non aveva questo strumento, sono legati soprattutto alla sua semplicità e facilità di consultazione: gli interventi possono essere approfonditi cliccando su una mappa georeferenziata oppure verificando l’elenco corrispondente a una delle quattro missioni Pnrr (su sette totali) per cui il Comune ha presentato progetti. Esiste anche una barra di ricerca dove digitare un intervento puntuale per trovare la scheda relativa.

Nella scheda di ogni progetto si trova una breve spiegazione sull’opera in questione, i fondi messi a disposizione, alcune immagini e lo stato di avanzamento dei lavori.

Quello che manca al sito Pnrr e Pnc del Comune di Genova per essere davvero trasparente è però la completezza delle informazioni che è stata sacrificata, ipotizziamo, a favore della semplicità di consultazione.

Nelle schede dei singoli progetti non si trovano documenti, salvo rare eccezioni, ufficiali, come studi di fattibilità, progetti esecutivi o definitivi, o bandi, delibere, assegnazioni di gare, né cronoprogrammi. L’avanzamento dei lavori viene “raccontato” con un espediente grafico che definisce il progetto “da attivare”, “in corso” o “concluso”.

Altro punto debole è all’aggiornamento del sito. Mentre scriviamo troviamo, in calce alla pagina, che l’ultimo aggiornamento del portale è stato effettuato il 9 luglio, oltre una settimana fa.

Qualche problema si registra anche a livello di georeferenziazione: non tutti i progetti sono “cliccabili” dalla mappa (a titolo di esempio, il piano di riqualificazione di Forte Tenaglie) mentre altri che si trovano sulla mappa non hanno schede correlate (sempre a titolo di esempio, i 6 interventi sulle scuole di via Spataro, a Sampierdarena).

I layout del sito Pnrr e Pnc del Comune di Genova non è, d’altronde, totalmente frutto degli uffici comunali genovesi. Per supportare gli enti nel fornire una modalità di accesso standardizzata e immediata a informazioni aggiornate e organizzate sullo stato di attuazione delle misure del Pnrr, come previsto da normativa di legge, i layout di pagina sono stati messi a disposizione dal ministero dell’Innovazione.

Un altro tool che sarebbe utile avere sul sito Pnrr e Pnc del Comune di Genova e che invece non c’è è un meccanismo che consenta, con uno sguardo d’insieme, di capire quale sia lo stato di avanzamento complessivo di tutti i 134 progetti sul territorio genovese. Il grafico “a torta” sulla home del portale, da questo punto di vista, ha quasi più una funzione estetica che altro.

L’impressione complessiva è che il sito Pnrr e Pnc del Comune di Genova possa costituire uno strumento di conoscenza solo superficiale dei progetti Pnrr e Pnc e non un’occasione di approfondimento né un servizio improntato alla totale trasparenza per rendere il cittadino pienamente consapevole. Dal Comune fanno sapere che, ad ogni modo, foto e documenti potranno essere via via implementati, aggiornati e integrati in base all’andamento dei lavori.

Vale la pena ricordare che, recentemente, il Comune di Genova ha rinnovato in toto il proprio sito web istituzionale. Anche questo è stato realizzato dalla direzione sistemi informativi “con interfacce coerenti e fruibili da tutti gli utenti, secondo il modello dei siti web dei Comuni predisposto dal progetto Designers Italia, nell’ambito della collaborazione tra il dipartimento della Transizione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale-Agid”.

Si è trattato di un percorso iniziato nel 2022 e che ha visto il coinvolgimento di tutte le direzioni del Comune di Genova e la collaborazione costante con il dipartimento della Trasformazione digitale.