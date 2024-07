Sicurezza sul lavoro: cosa c’è da sapere

In qualsiasi ambito lavorativo, dai cantieri agli uffici, senza dimenticare ovviamente luoghi come le fabbriche, è essenziale mettere al primo piano la sicurezza sul lavoro. Non si tratta solamente di usare indumenti e dispositivi utili per ridurre i rischi: per evitare ogni genere di pericolo è fondamentale applicare regole, pratiche e metodi che possano aiutare dipendenti e collaboratori a evitare qualsiasi infortunio.

Nelle prossime righe troverete tutto ciò che c’è da sapere su questo argomento.

Una questione di mindset

Il primo aspetto da tenere in considerazione è strettamente legato al mindset che dovrebbe avere un imprenditore. Proteggere i propri lavoratori non serve solamente a essere al riparo da problemi legali, ma è prima di ogni cosa un diritto fondamentale dei propri dipendenti, e in quanto tale è inalienabile. Non bisogna sottovalutare i rischi che possono essere presenti sul luogo di lavoro.

Non è una questione esclusivamente etica, ma ha il suo peso anche nel rendimento e nell’efficienza della propria azienda. Proteggere la salute di chi lavora nella propria impresa può aiutare a migliorare il morale dei dipendenti e anche ad aumentare la produttività. Inoltre non va dimenticato il rischio di danni all’immagine dell’azienda, nel caso in cui avvenga un infortunio dovuto a negligenze nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

Strumenti e formazione

Nel nostro incipit abbiamo già avuto modo di parlare di due dei principali modi che abbiamo per ridurre i rischi sul lavoro. Il primo è senza alcun dubbio l’utilizzo di appositi dispositivi per la protezione individuale, spesso abbreviati come DPI. Fanno parte dei DPI, ad esempio, gli elmetti, che proteggono la testa dalla caduta di oggetti pesanti o contundenti.

L’altro sistema è quello di proporre ai propri dipendenti degli appositi corsi per la formazione, da ripetere periodicamente. Durante questi corsi si insegna ai lavoratori come muoversi e agire in totale sicurezza, sia per se stessi che per gli altri. Inoltre dovrebbero essere a conoscenza di tutto ciò che è relativo alle procedure di emergenza da seguire in caso di problemi.

Infine, come imprenditori, dovreste dare la massima importanza alla manutenzione delle attrezzature. I macchinari devono essere controllati ciclicamente, così da avere la certezza che non ci sia nulla che non va. Eventuali malfunzionamenti potrebbero provocare dei pericolosi incidenti.

La principale documentazione

Dal punto di vista della documentazione ci sono alcune cose che dovreste sapere. Ogni azienda deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, che permette di avere una vera e propria panoramica e analisi di quelli che sono i possibili pericoli dell’ambiente in cui si lavora, con indicate anche tutte le misure da adottare per la prevenzione. Potete trovare maggiori informazioni cliccando su Divuerre.

Un altro documento molto importante è il PEE, Piano di Emergenza e di Evacuazione, al cui interno sono descritte tutte le procedure da applicare nel momento in cui ci sia qualche problema che richieda soluzioni come l’evacuazione dell’edificio.

In più è necessario registrare gli infortuni che avvengono in azienda. Può essere di grande utilità, permettendo di controllare il numero di incidenti e le cause, così da prendere eventuali misure specifiche.