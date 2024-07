Si schianta sul guardrail della A7: 25enne in codice rosso al San Martino

Genova. Brutto incidente questa notte sulla A7, dove, nella tratta tra l’immissione dalla A10 e Bolzaneto in direzione di Milano, un’auto guidata da un 25 enne si è schiantata a bordo strada, finendo la sua corsa nel mezzo della carreggiata.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto le cause: non ci sono altri mezzi coinvolti e al momento dello schianto non c’era il passaggio di altre vetture. Erano le quattro di notte.

Gravi le condizioni del giovane, soccorso dai medici del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. La tratta è rimasta chiusa diverse ore per consentire le operazioni di pulizia della strada.