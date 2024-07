Si conclude a Genova l’epico giro d’Italia in canoa Plastic Free di Leone Ortega

Genova. Il giro d’Italia in canoa di Leone Ortega arriva a Genova per l’ultima tappa. Partito da Sestri Levante, dopo una tappa intermedia a Portofino, l’atleta toscano sta per raggiungere la sua meta, dopo circa tre mesi di navigazione e oltre 2.800 chilometri percorsi a bordo del suo kayak.

Una volta toccato il porto di Genova, Ortega si sposterà nella vicina spiaggia di Priaruggia dove ad accoglierlo ci saranno i volontari della onlus Plastic Free pronti per il clean up. A partire dalle 17, infatti, chiunque lo volesse potrà partecipare alla pulizia della spiaggia.

Plastic Free, impegnata da anni nella lotta all’inquinamento da plastica, ha sostenuto il progetto Wind of Change di Ortega, che lo ha condotto da Venezia a Genova, circumnavigando le coste italiane. A spingere l’atleta a compiere questo viaggio, non solo la sua passione per lo sport, ma anche un grande obiettivo: portare all’attenzione l’importanza di avere un mare pulito, senza plastica e spazzatura.

L’intero viaggio, infatti, si è svolto proprio all’insegna della sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica. Nelle sue tappe, Leone insieme a centinaia di volontari Plastic Free ha raccontato e mostrato quanti rifiuti siano ormai presenti nei nostri mari: bottiglie, tappi, sacchetti, polistirolo e imballaggi di ogni tipo. Una presenza costante che ha enormi conseguenze sull’ambiente e sulla nostra salute: “Da nord a sud – racconta Ortega – raramente ho trovato acqua pulita al 100%. Ogni giorno mi sono imbattuto in decine e decine di rifiuti galleggianti: confezioni delle merendine, bottigliette, packaging di detersivi, tappi e posate di plastica, cannucce, reti e tanto polistirolo. Mi auguro che il mio viaggio sia servito a sensibilizzare le persone affinché mettano in atto un cambiamento nelle loro abitudini. Grazie a Plastic Free abbiamo organizzato tanti clean up lungo il percorso e sapere che ci sono ora spiagge più pulite e libere dai rifiuti è per me una grande conquista“.

Durante il giro d’Italia in canoa di Leone è stata anche attivata una campagna di raccolta fondi a sostegno del progetto di salvataggio delle tartarughe marine da parte di Plastic Free. È possibile dare il proprio contributo per la cura, la salvaguardia e la reintroduzione di queste creature nel loro ambiente naturale cercando “Wind of Change” sulla piattaforma GoFundMe.