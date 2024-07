Genova. Un presidio alle 18 di oggi, martedì 30 luglio, in piazza De Ferrari, per protestare contro lo sgombero del centro sociale Buridda attuato questa mattina dalle forze dell’ordine.

L’ex Magistero, di proprietà dell’Università di Genova, occupato dal Buridda da oltre 10 anni, è oggetto di un progetto di recupero finanziato da fondi Pnrr ed è destinato a ospitare uno studentato.

Per questo, stamani, non del tutto a sorpresa, è scattato lo sgombero. Per tutta la mattinata le forze dell’ordine hanno effettuato alcuni sopralluoghi sul posto. Sono stati posti i sigilli all’edificio ma ancora non sono stati sequestrati beni mobili.

I referenti del centro sociale nei prossimi giorni presenteranno richiesta per recuperare alcuni oggetti, soprattutto apparecchi audio e computer.

Durante lo sgombero, stamani, corso Montegrappa è stato chiuso per diverse ore. Un presidio di circa 40 persone ha stazionato in largo Giardino per seguire gli sviluppi delle operazioni. Non ci sono stati denunciati.