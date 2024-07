Sgombero Buridda, Cgil: “Garantire continuità all’attività culturale e sociale”

Genova. La Cgil di Genova si schiera a favore del Centro sociale Buridda, fatto sgomberare questa mattina dall’ex Magistero di corso Montegrappa in ottica di ristrutturazione e trasformazione in studentato dell’edificio con fondi Pnrr.

“Il centro sociale Buridda rappresenta uno dei pochissimi spazi aggregativi autogestiti genovesi dedicati in particolar modo ai giovani e gli deve essere garantito uno spazio congruo che permetta di continuare l’attività portata avanti in tanti anni”, si legge in una nota.

“Era necessario, se lo sgombero era davvero inevitabile, avere già una soluzione alternativa. Si parla sempre più spesso di rigenerazione urbana, sarebbe opportuno parlare anche di rigenerazione umana: troppo spesso spazi che vengono sottratti ad attività sociali e culturali per i quartieri e la città vengono poi lasciati abbandonati e per questo non vorremmo rivedere anche in questa situazione la stessa storia”, prosegue il sindacato.

“E’ necessario che, al più presto, venga individuata una soluzione condivisa che assicuri l’esercizio dell’espressione sociale e culturale collettiva che il Centro rappresenta”, conclude la Cgil.