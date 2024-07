Sestri Levante, domani info point nella Baia del Silenzio sulla prevenzione dell’annegamento

Sestri Levante. Domani, giovedì 25 luglio, si celebra la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, un’iniziativa dell’Oms promossa in seguito alla Risoluzione dell’Onu dell’aprile 2021, con l’obiettivo di sottolineare il tragico impatto degli annegamenti e di fornire strategie di prevenzione salvavita.

Per questa occasione, il Comune di Sestri Levante, premiato quest’anno per la quinta volta con il riconoscimento Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education, aderisce all’iniziativa “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” allestendo un punto informativo per sensibilizzare e informare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione degli annegamenti e si terrà anche un momento di confronto con un rappresentante della Capitaneria di Porto di Sestri Levante.

Il punto informativo sarà attivo in via Portobello, presso l’Infopoint della Baia del Silenzio, dalle ore 10:30 alle 11:30.