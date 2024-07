Genova. Resteranno chiusi per lavori per circa tre mesi i servizi igienici della stazione ferroviaria di Genova Brignole.

Della novità, scattata qualche giorno fa, si sono resi conto pendolari e turisti. Il restyling, come recita il cartello di cantiere affisso al lato della saracinesca chiusa dell’unica toilette pubblica della grande stazione cittadina, durerà 84 giorni lavorativi.

I lavori ai servizi igienici pubblici di Brignole, rifatti alcuni anni fa nell’ambito del rifacimento complessivo della stazione avviato nel 2011, e resi a pagamento dal 2016 con il passaggio alla società Grandi Stazioni.

L’intervento, un appalto del valore di 415mila euro, riguarda la sistemazione edile e impiantistica dei servizi igienici pubblici al piano terra, tra i due principali corridoi di collegamento ai binari.

Vicino al cartello di cantiere è presente un altro cartello, posizionato da Grandi Stazioni, che in italiano e in inglese offre agli utenti l’alternativa: utilizzare i bagni del vicino fast food Kfc, “messi a disposizione per la clientela“.

Questa indicazione è resa necessaria per chiarire che il wc della catena specializzata in pollo fritto potrebbe essere concesso solo previa consumazione. Si trattasse anche solo di un caffé, comunque qualche centesimo in più rispetto al gettone da un euro (all’apertura nel 2016 erano 50 centesimi) richiesto per l’accesso ai bagni di Brignole.

Genova Brignole è la seconda stazione ferroviaria del capoluogo ligure. Il volume e la tipologia di traffico sono quelli di una stazione di transito con, in media, 60mila transiti giornalieri e 22 milioni di utenti l’anno. È un polo di interscambio importante: conta 315 treni ogni giorno e 130 corse di collegamento con la stazione di Genova Piazza Principe.