Serie A1, l’australiana Hayley Ballesty è una nuova giocatrice del Rapallo

Rapallo. Continua la campagna acquisti della società presieduta da Enrico Antonucci: il difensore australiano Hayley Ballesty indosserà la calottina gialloblù.

Nata il 20 marzo 2000 a Sydney, ha iniziato a giocare a pallanuoto in giovane età nel SNB Breakers Water Polo Club a Sydney. La sua carriera ha preso il volo con il UNSW Wests Killer Whales, la sua esperienza internazionale si è ampliata con la parentesi al CN Sant Andreu Barcelona nella stagione 2022/2023, dove ha affinato le sue abilità confrontandosi alcune delle migliori giocatrici d’Europa. Halley è nel novero delle giocatrici delle “Aussie Stingers”, con la nazionale ha debuttato nel 2022 per la Coppa Intercontinentale della FINA in Perù, successivamente nel Campionato del Mondo di Budapest e nella World League SuperFinal (affrontando il Settorosa nella finale per il 5°/6° posto).

“Hayley è una giocatrice giovane ma che ha già acquisito una buona esperienza internazionale. Eccellente difensore, in possesso di grandi doti fisiche che combina con un’ottima attitudine nella lettura delle situazioni di gioco”. Con queste parole coach Luca Antonucci presenta il nuovo difensore del RPN, poi aggiunge: “Sono molto contento del suo arrivo anche perché andrà a ricoprire uno slot molto importante

per noi, avevamo necessità di aggiungere un difensore con le sue caratteristiche. Non vedo l’ora di poter lavorare con lei e di iniziare la nuova stagione, intanto un caloroso ben venuta Hayley”.

È il turno della neo giallo blu Halyley Ballesty che si presenta con queste parole: “Principalmente mi ritengo una giocatrice molto laboriosa che non si risparmia mai, spero di lavorare sodo con il Rapallo e contribuire a portare il club al raggiungimento dei suoi obiettivi nella prossima stagione. Ho scelto Rapallo perché credo stiano costruendo una stagione forte e di successo. Ogni conversazione che ho avuto con l’allenatore, Luca Antonucci, ha rafforzato questa convinzione. Da questa nuova avventura spero di imparare il più possibile, per migliorarmi come giocatrice di pallanuoto ma anche come persona immergendomi nella vita e nella cultura del paese”.

Tra addii, nuovi arrivi e conferme, va delineandosi quello che sarà il RPN targato 2024/25. Le premesse vanno nella direzione di quanto dichiarato dalla società, di avere una squadra competitiva per confermare e provare a migliorare le prestazioni dell’ultima stagione. Un

mercato non semplice sino ad ora, dove a farla da padrona sono altre realtà europee, ma bisogna essere pronti a cogliere eventuali opportunità, concentrando le proprie risorse su profili che vanno a completare e rafforzare la rosa. C’è soddisfazione in casa Rapallo per la campagna acquisti condotta sin ora, ma si rimane vigili in caso dovessero presentarsi occasioni in linea con il progetto societario e tecnico.