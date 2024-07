Selesta Ingegneria, Fiom: “Con 37 milioni di ricavi, azienda propone aumento ticket di 0.7 centesimi”

Genova. Ammontano a 37 milioni di euro i ricavi del Gruppo Zucchetti relativi a Selesta Ingegneria. Alla notizia positiva, pubblicata sulla stampa nazionale, se ne affianca una molto meno edificante “L’Azienda a fronte di risultati estremamente positivi propone 50 euro di welfare pro capite in un anno e 0,70 centesimi di aumento del ticket restaurant, una proposta decisamente irricevibile e piuttosto svilente per i dipendenti che sono i primi artefici dei ricavi del Gruppo” commentano dalla Fiom Cgil di Genova.

L’azienda metalmeccanica ha sede a Sampierdarena e sviluppa e produce sistemi e soluzioni hardware e software per il controllo accessi. La vertenza sta andando avanti da mesi: la rappresentanza sindacale e Fiom Cgil chiedono che il rinnovo contrattuale rappresenti un miglioramento contrattuale reale che tenga conto del costo della vita in costante aumento e, anche a questo proposito, chiedono l’istituzione del premio di risultato “Stiamo chiedendo all’Azienda di rispettare il contratto di lavoro – commentano ancora dalla Fiom – i diritti vanno rispettati e su questo non faremo un passo indietro”.