Genova. Sorpreso a bordo di uno scooter senza casco, è scappato dando vita a un inseguimento culminato con un arresto e un’accusa di spaccio.

Al centro della vicenda un 25enne genovese intercettato la notte scorsa da una pattuglia dei carabinieri del radiomobile in corso Carbonara, a Castelletto. I militari hanno alzato la paletta per fermarlo, visto che era senza casco, ma il giovane non si è fermato e anzi ha accelerato, cercando di scappare tra le vie cittadine e arrivando sino in piazza Acquaverde, dove ha abbandonato lo scooter.

I carabinieri, che lo avevano subito inseguito, lo hanno bloccato nella stazione di Principe poco prima che salisse su un treno. È stato perquisito, e nello zaino sono stati trovati oltre un chilogrammo di hashish suddiviso in venti involucri, un coltello a serramanico e un tirapugni.

I militari hanno poi recuperato lo scooter e lo hanno controllato, accertando che era stato rubato lo scorso 10 maggio a una donna residente a Carignano. Il 25enne è stato arrestato con le accuse di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere. Portato nelle camere di sicurezza del comando provinciale, lunedì è stato sottoposto a direttissima.