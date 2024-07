Genova. Sono ore di grande preoccupazione per i parenti e gli amici di Barbara Agostinelli, infermiera 54enne scomparsa da domenica mattina. La donna è uscita dalla casa che condivide con la figlia, a Marassi, intorno alle 7.30, montando a bordo del suo scooter. Da allora se ne sono perse le tracce.

Agostinelli proprio domenica mattina avrebbe dovuto incontrare un’amica, ma non si è presentata all’appuntamento. Nel pomeriggio ha poi avvisato una collega che non sarebbe andata al lavoro lunedì mattina perché molto stanca e affaticata, dopodiché ha spento il telefono ed è scomparsa anche dai social network.

Lunedì la donna non si è effettivamente presentata al lavoro e la figlia, allarmata, ha presentato denuncia in questura e diramato un appello sui social. Al momento della scomparsa la 54enne indossava maglietta nera e pantaloni neri, e come detto si è allontanata a bordo del suo scooter, un Sym rosso targato DR16523.

La targa dello scooter su cui si è allontanata la donna scomparsa

Le ricerche sono attualmente in corso anche sulle alture, sul monte Fasce in particolare, dove la donna spesso si rifugia quando si sente particolarmente stanca o stressata. Il timore è che possa essersi sentita poco bene durante una passeggiata (è in terapia per una patologia) e che sia impossibilitata a chiedere aiuto. Chiunque avvisti lei o lo scooter è invitato a contattare il 112 o la figlia, Simona, al numero 3459570538.