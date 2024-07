Genova. E’ iniziato a mezzanotte di oggi, giovedì 4 luglio, e prosegue fino alle 23.59 di domani, venerdì 5 luglio, lo sciopero nazionale dei porti.

Lo sciopero dei lavoratori dei porti indetto in tutti gli scali italiani da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti è legato al rinnovo del contratto nazionale di categoria.

Nel porto di Genova, a causa dello sciopero, è stato chiuso intorno alle 5.30 varco Etiopia, dalle 7.30 chiusi tutti i varchi commerciali (Psa Gp; Varco di Ponente; Ponte Etiopia; Varco San Benigno-Albertazzi-Passo Nuovo).

I presidi ai varchi e le chiusure potrebbero creare problemi per il traffico tra il ponente e il centro e sul nodo autostradale.

Molti autotrasportatori, conoscendo in anticipo le modalità dello sciopero, non si sono diretti verso il porto di Genova ma per altri non esistono alternative.

Domani sarà indetta un’assemblea generale di tutti i lavoratori portuali, proprio a Ponte Etiopia, per informare lavoratori e cittadini sulle trattative legate al contratto nazionale di categoria.

Lo sciopero dei porti di 48 ore, preannunciato come rischio nei giorni scorsi, è stato confermato ieri. “Pur registrando alcuni miglioramenti, i risultati a cui è attualmente giunto il negoziato per il rinnovo del contratto nazionale porti non risultano ancora sufficienti”, hanno spiegato i sindacati.

“Bisogna di giungere al più presto al rinnovo del Ccnl unico dei porti – chiede la Filt Cgil – con un accordo che preveda un aumento economico utile al recupero del potere d’acquisto perso dalle lavoratrici e dai lavoratori, oltre che gli ulteriori miglioramenti delle condizioni di lavoro, elevando gli standard di salute e sicurezza sul lavoro”.