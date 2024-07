18 luglio sciopero del trasporto pubblico, le modalità a Genova e in Liguria

Genova. Sciopero del trasporto pubblico giovedì 18 luglio anche a Genova e in Liguria. La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri si è interrotta a causa dell’atteggiamento dilatatorio e non costruttivo delle associazioni datoriali.

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Faisa hanno registrato dalle controparti posizioni inaccettabili ed opposte rispetto alle legittime rivendicazioni sindacali promosse a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Alla ricerca di soluzioni condivise su temi quali il deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, la conseguente e strutturale carenza negli organici aziendali e gli episodi di aggressioni fisiche e verbali, le Associazioni Datoriali hanno risposto ancorandosi alle proprie posizioni, volte esclusivamente alla massimizzazione della produttività, attraverso proposte provocatorie tese all’aumento dei carichi di lavoro e alla ulteriore compressione delle condizioni lavorative, senza alcun riguardo alle legittime esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ai temi relativi alla salute e sicurezza delle lavoratrici dei lavoratori.

Tali inconciliabili prospettive, ripetutamente confermate, hanno portato le Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna a dichiarare la prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno 18 luglio 2024, da svolgersi con le seguenti modalità nel rispetto delle fasce di garanzia:

AMT SPA SERVIZIO URBANO – BUSCOMPANY SRL – STAC SRL – DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA – AUTONOLEGGIO SCAGNELLI SRL

Tutto il personale operante su turni: dalle 11.45 alle 15.45

Tutto il personale operante su turno intermedio: la seconda parte del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

FERROVIA GENOVA/CASELLA – GENOVA

Tutto il personale operante su turni dalle ore 11.45 alle 15.45

Tutto il personale operante su turno intermedio la seconda parte del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

AMT SPA SERVIZIO EXTRAURBANO – GENOVA

Tutto il personale operante su turni: dalle ore 10.30 alle 14.30.

Personale addetto alle biglietterie: dalle ore 10.30 alle 14.00.

Tutto il personale operante su turno intermedio: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

AUTOSERVIZI RICITELLI SRL

Personale viaggiante e Graduato: dalle ore 10.30 alle 14.30.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

TPL LINEA S.R.L. – Savona

Personale viaggiante, Graduato: dalle 11.00 alle 15.00.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

RT S.P.A – IMPERIA

Personale viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle 15.00.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno mattinale.

le prime 2 ore del turno pomeridiano.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

ATC ESERCIZIO S.P.A (SP) – SEAL S.R.L. Borghetto Vara (SP) – COOPERATIVA MANNARIO Riomaggiore (SP)

Personale viaggiante, Graduato e

biglietteria: dalle 11.00 alle 15.00.

Restante personale: le ultime 4 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.