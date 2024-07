“Scali a mare”, il 2 agosto a Pieve Ligure la nuova produzione “Di isole e di città”

Genova. Il XVII Scali a mare Pieve Ligure Art Festival di Teatro Pubblico, ideato e diretto da Sergio Maifredi, realizzato con il contributo di Pieve Ligure e in collaborazione con Pro Loco Pieve Ligure, prosegue venerdì 2 agosto (ore 21) allo Scalo Torre di Pieve Ligure con “Di isole e di città”, nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure di cui sono protagonisti un attore molto popolare, Giuseppe Cederna, professore di Letteratura greca all’Università di Trento, Giorgio Ieranò, e un musicista che esegue dal vivo le partiture originali che ha composto, Edmondo Romano.

Insieme, conducono gli spettatori in un viaggio sentimentale e letterario in Grecia. Il viaggio in un Paese che è la culla della cultura occidentale, è da sempre un’esperienza che smuove sentimenti molteplici e contrastanti: vi si uniscono la nostalgia del passato e la struggente bellezza dei paesaggi, la suggestione arcana della mitologia e la potenza della storia. In un percorso che va dai testi antichi fino ai racconti contemporanei, i pensieri e la voce di Giuseppe Cederna, attore e viaggiatore e di Giorgio Ieranò, grecista e scrittore, s’intrecciano alle impressioni e alle parole dei viaggiatori di ieri e di oggi – da Mark Twain a Sigmund Freud, da Lord Byron a Henry Miller – accompagnando lo spettatore alla scoperta delle isole dell’Egeo e dei monumenti di Atene.

Il valore aggiunto del festival è l’ambiente naturale in cui si svolge: gli scali a mare di Pieve Ligure sono tre piazze ricavate tra gli scogli per la rimessa delle barche, meta dei bagnanti durante il periodo estivo, dove non arriva il rumore della strada. Solo le onde del mare a pochi metri. Gli scali si raggiungono a piedi dalla via Aurelia, percorrendo le tradizionali creuze liguri, stretti cammini che in fondo si aprono sul panorama del golfo. Appuntamento alle 21. Lo spettacolo inizia al calar del sole. L’ingresso è libero e in caso di pioggia gli spettacoli si terranno al Teatro Massone di Pieve Alta. Informazioni al numero 010 3462247 del Comune di Pieve Ligure o su whatsapp 370 3790510 della Pro Loco Pieve Ligure. Per aggiornamenti www.teatropubblicoligure.it

