Santa Margherita Ligure. Cambiano le regole sulle isole ecologiche e il conferimento dei rifiuti a Santa Margherita Ligure, in linea con la politica e la visione del nuovo sindaco Guglielmo Caversazio.

L’amministrazione, che ha raccolto il testimone da Paolo Donadoni, ha stabilito l’apertura di quattro isole ecologiche sino a oggi riservate in via esclusiva agli utenti dotati dei dispositivi di accesso: si tratta di quelle in via Roma, in “Ghiaia”, a San Lorenzo e in via Baiucca. L’intenzione dell’assessore competente e vicesindaco, Fabiola Brunetti, e della nuova giunta, è avviare una sperimentazione che consenta di analizzare rischi e benefici della ritrovata libertà di accesso alle isole ecologiche, sia per quanto attiene l’ordine e il decoro cittadino sia per ciò che concerne la corretta differenziazione dei rifiuti.

La decisione è stata presa anche alla luce dell’entrata nel vivo della stagione estiva e dell’elevata presenza di case vacanza: i non residenti oggi hanno difficoltà a conferire i rifiuti perché privi di dispositivo. Di pari passo con questa ritrovata “libertà”, la giusta ha stabilito che le postazioni siano sorvegliate da videocamere in una politica di “tolleranza zero” verso chiunque usi le aree in modo improprioe, in particolare, abbandoni ingombranti o sacchetti della spazzatura (illecito penale), anche nel caso in cui i bidoni risultassero pieni.

La sperimentazione è il primo passo verso un generale riordino del servizio di raccolta, che ha fra i propri step l’eliminazione del porta a porta. Insieme a questa novità, è stata data indicazione al gestore di collocare nuove postazioni di conferimento per rifiuti “di strada” (carta focaccia, bottigliette di plastica, lattine etc.) in stazione, presso il ,olo Maloncello, in piazza Martiri delle Foibe e nella passeggiata di Corte.

Infine, nel quadro delle riunioni intercorse fra uffici comunali e gestore, Brunetti ha posto all’ordine del giorno altri due nodi: la necessità di sostituire a stretto giro di posta le isole composte da bidoni di plastica, facilmente aggredibili dai cinghiali, con altre più resistenti e dotate di apertura a scomparsa, e l’urgenza di eliminare la presenza in strada di rifiuti provenienti da esercizi commerciali (soprattutto carta e cartone). Con riferimento a quest’ultimo obiettivo, gli incontri con i commercianti sono già in fase di calendarizzazione.