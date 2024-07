Santa Margherita, affidati i lavori per la sistemazione della Casa del Mare

Santa Margherita Ligure. Sono stati assegnati i lavori di sistemazione della Casa del Mare di Santa Margherita Ligure. L’appalto è stato affidato alla ditta chiavarese Impresa Edile Valeriani per un importo complessivo di 152mila euro.

L’iter era stato avviato dall’amministrazione di Paolo Donadoni.

“Si chiude così l’iter per la restituzione alla collettività della Casa del Mare, uno spazio prestigioso e strategico soprattutto per le nostre associazioni di mare – commentano i consiglieri di opposizione Valerio Costa, Emanuele Cozzio, Patrizia Marchesini e Giuseppe Pastine -. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Ufficio tecnico del Comune di Santa Margherita Ligure in particolare l’architetto Ruopolo responsabile del procedimento”.