Sanità, il dirigente Asl3 Bottaro è il nuovo vicepresidente nazionale di Federsanità Anci

Genova. Il presidente di Federsanità Anci Liguria e direttore generale di Asl3 Luigi Carlo Bottaro è stato nominato vicepresidente nazionale di Federsanità Anci. La nomina, avvenuta oggi nel corso dell’Esecutivo nazionale presieduto dal neo presidente Fabrizio d’Alba, è stata votata all’unanimità dalla Confederazione delle Federsanità Anci regionali.

Un traguardo importante per Federsanità Anci Liguria, ma soprattutto un riconoscimento per un ruolo di primo piano svolto dall’Associazione a livello nazionale in termini di progettualità tra sanità e Comuni.

“Ringrazio tutti i membri della Confederazione nazionale per questo incarico votato all’unanimità – dichiara Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3, presidente di Federsanità Anci Liguria e neo vicepresidente nazionale – Questa nomina è senza dubbio un riconoscimento all’importante lavoro svolto negli anni da Federsanità Liguria in ambito sociosanitario dove l’attenzione si è necessariamente focalizzata, in un momento di particolare criticità del Servizio Sanitario Nazionale, sulle aree interne e quelle critiche metropolitane con soluzioni e proposte di innovazione organizzativa concrete e replicabili. Altro elemento di grande valore, che rappresenta una assoluta novità nel panorama della politica sanitaria, è il nuovo approccio ai temi della prevenzione attraverso lo sviluppo sistemico e organico dei corretti stili di vita, elemento che porterà protezione e benefici sulla salute futura dei cittadini e a un correlato risparmio di risorse”.

“Congratulazioni al presidente Luigi Carlo Bottaro per il prestigioso incarico – afferma il segretario di Federsanità Anci Liguria Luca Petralia – Colgo l’occasione per annunciare il prossimo evento di rilievo nazionale che l’Associazione organizza insieme alle Asl liguri il 15 luglio a Palazzo Ducale, incentrato sulla promozione dei corretti stili di vita, a cui parteciperà anche il presidente nazionale d’Alba alla sua prima uscita pubblica in Liguria”.