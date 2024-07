Liguria. Abolizione di Alisa, un nuovo piano sociosanitario integrato, difesa del principio di universalità del servizio sanitario, centralità della prevenzione, priorità alla medicina di prossimità, governo delle liste d’attesa e qualità delle prestazioni, attenzione al personale, una migliore gestione delle esigenze degli anziani, più attenzione ai servizi di salute mentale, di neuropsichiatria infantile e sulle malattie rari, riaffermazione dei consultori e della medicina di genere.

Sono i 10 punti su cui i gruppi di minoranza in consiglio regionale, oggi, martedì 9 luglio, durante la seduta monotematica chiesta sulla sanità, durata quasi sette ore, hanno incardinato la loro richiesta alla giunta di una nuova programmazione sanitaria.

Il documento con la risoluzione sottoscritta da tutta l’opposizione ha chiesto al governo regionale di “elaborare una riforma della normativa regionale sulla programmazione sociosanitaria e sociale entro tre mesi, in direzione del modello attuale”.

10 punti che lo stesso assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha definito “condivisibili nei loro termini generici” ma con premesse, considerate “strumentali: “La questione ha preso una brutta piega. Ho visto la vostra risoluzione e mi sembra antica, come se facessero i comitati di gestione degli anni Novanta”, ha osservato l’assessore. Premesse, dunque, che hanno reso impossibile trovare un’intesa con il centrodestra. Il quale, anzi, ha elaborato una propria risoluzione last minute uguale e contraria a quella dell’opposizione.

Un Modello Liguria decisamente bocciato dai gruppi di minoranza che, nei loro interventi in consiglio regionale, hanno enumerato tutte o quasi le criticità generali e puntuali della sanità ligure. Tra gli aspetti sottolineati dal documento l’aumento della spesa sanitaria del 15% dal 2016 a oggi nonostante un calo demografico del 6%, il disavanzo strutturale dei conti economici con una proiezione a fine 2024 di 229 milioni di euro a fronte dei 140 dell’anno precedente, la percentuale del 5,8% dei liguri che rinunciano a curarsi emersa da alcune ricerche, il problema delle liste d’attesa solo in parte assorbito dalle gare per affidare le prestazioni in appalto ai privati, ma anche il tema delle aggressioni al personale sanitario e delle fughe dei medici dal settore pubblico.

“E’ stato un errore tenere nelle mani di Toti la sanità per due anni, la resa dei conti la avremo solo con le nuove elezioni” ha detto Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa. “La sanità ligure è allo sfascio – ha attaccato Ferruccio Sansa – oggi i liguri hanno paura a farsi curare nei nostri ospedali”.

Paolo Ugolini (M5s) ha ricordato “le persone in lista d’attesa per mesi, tra cui i bambini con problemi neuropsichiatrici che non riescono a ottenere le terapie gratuite a cui avrebbero diritto per legge”.

Secondo il capogruppo del Pd Luca Garibaldi “le liste d’attesa sono un secchio con un buco che perde acqua, invece di tappare il buco mettete più acqua, negli ultimi tre anni avete messo 100 milioni di euro per comprare prestazioni dai privati dando l’illusione per qualche mese che le liste si potessero accorciare”.

Dai banchi della maggioranza strenua difesa degli schemi della giunta Toti. Il capogruppo di Fdi Stefano Balleari ha detto: “La sanità della nostra regione non funziona perfettamente, è perfettibile, ma ci sono eccellenze internazionali che fanno della nostra sanità pubblica qualcosa di straordinario. Mancano denari e personale, cercheremo di porvi rimedio ma è colpa della passata programmazione”.

Sonia Viale, che era stata assessora alla Sanità fino all’inizio della pandemia, ha riflettuto su quel passaggio: “L’azzeramento del 2020 è stata una scelta importante di questa giunta, anche se l’azzeramento deve essere sempre gestito” e poi sul disavanzo: “Serve anche a coprire i bisogni dei cittadini, non sempre è negativo averne una piccola parte governata per garantire le risposte ai bisogni dei cittadini”. Infine: “L’unica alternativa ad Alisa è unificare le Asl”.

Angelo Vaccarezza, Forza Italia, ha definito il documento della minoranza “un cartello elettorale più che una proposta, un tentativo di fare un programma, nei vostri interventi avete messo insieme bianco, nero e grigio. Col vostro odio per il privato convenzionato avete fatto scappare i nostri migliori medici verso la Lombardia”.

L’impegnativa presentata dal centrodestra – e passata con i voti della maggioranza – era incentrata su otto punti: “Si parla delle centrali operative territoriali, della possibilità di investire risorse dello Stato per l’invecchiamento attivo, al governo della domanda delle liste d’attesa e la conseguente organizzazione dell’offerta” ha spiegato Brunello Brunetto, Lega, illustrando il documento”. La risoluzione della maggioranza è stata approvata.