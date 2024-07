Sangue in piazza Banchi, giovane ferito da una coltellata

Genova. Accoltellamento dai contorni ancora da chiarire nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio nel centro storico di Genova. Un ragazzo di 24 anni è stato soccorso per una ferita da arma da taglio.

L’intervento del 118 è scattato intorno alle 8 del mattino: il ragazzo ha chiesto aiuto per la profondità della ferita quando era ormai all’interno dell’appartamento dove vive ma lo scontro si sarebbe consumato alcune ore prima.

Sull’episodio, legato probabilmente a dissapori nell’ambito della droga, indaga la polizia. In mattinata i rilievi della scientifica in piazza Banchi, a due passi dall’Acquario, dove per strada e sui marmi del loggiato si trovavano ancora tracce di sangue.