San Fruttuoso, 15enne denuncia: “Un uomo mi ha inseguito e ha cercato di violentarmi”

Genova. Una ragazzina di 15 anni avrebbe subito un tentativo di violenza sessuale da parte di uno sconosciuto mentre era insieme a un’amica nel quartiere di San Fruttuoso. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio. Le due giovanissime sarebbero state inseguite da un uomo che avrebbe tentato un approccio fisico con la 15enne che tuttavia è riuscita a divincolarsi e a fuggire con l’amica.

La giovanissima, una volta tornata a casa, ha raccontato tutto alla madre e insieme ieri sera si sono recate al commissariato di San Fruttuoso per raccontare l’episodio. A quel punto gli investigatori del commissariato hanno fatto scattare il cosiddetto ‘protocollo rosa’: hanno chiamato un ambulanza e la 15enne è stata accompagnata in codice verde (quello di minore gravità) all’ospedale San Martino di Genova per gli accertamenti del caso. E’ stata visitata e subito dopo dimessa.

Al momento non è stata sporta ancora una denuncia per l’accaduto ma la madre della ragazzina si è riservata di tornare in commissariato nelle prossime ore. Fondamentali per ricostruire l’accaduto potrebbero essere le telecamere della zona che potrebbero aiutare a dare un volto e un nome all’aggressore.

L’ultima denuncia per violenza sessuale risale a qualche giorno fa quando una turista croata ha denunciato di essere stata stuprata da un uomo che da un paio di giorni la stava ospitando nel garage nel quartiere di Sampierdarena che aveva adibito ad abitazione.