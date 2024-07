Sampierdarena, giovane donna picchiata e rapinata dal convivente

Genova. Picchiata e derubata dal convivente, che dopo averla colpita con calci e pugni le ha strappato la collana e i soldi che teneva nel portafoglio.

È successo nella notte tra sabato e domenica in un appartamento di Sampierdarena. A chiedere aiuto al 112 è stato un parente della ragazza, cui lei aveva telefonato in lacrime per raccontare l’accaduto.

Gli operatori delle volanti dell’Upgsp sono arrivati all’appartamento e hanno trovato la giovane donna con lividi e contusioni e le stanze a soqquadro. La vittima, prima di essere accompagnata in ospedale, ha confermato di essere stata brutalmente picchiata e che il convivente era scappato con la collana d’oro e circa 2.000 euro.

I poliziotti sono riusciti a rintracciare il compagno, un uomo di 27 anni, che aveva ancora addosso sia la collana sia il denaro. € stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.