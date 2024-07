Genova. Una caduta accidentale dovuta, con tutta probabilità, al tentativo di scacciare un animale – un cinghiale, forse, o un cane – allo spavento e allo stato di alterazione. Così sarebbe morto Jorge Andres Delgado Lara, operaio di 34 anni trovato senza vita nella tarda serata di sabato nello spiazzo tra alcuni condomini di via La Spezia, a Sampierdarena, dopo una caduta di oltre 10 metri.

Morto a Sampierdarena precipitando dal muraglione: la ricostruzione

I carabinieri del comando provinciale genovese e della compagnia di Sampierdarena, coordinati dalla pm Valentina Grosso, sono riusciti a ricostruire la dinamica del tragico incidente visionando le telecamere di sorveglianza della zona. Nelle immagini si vede il 34enne togliersi una scarpa e lanciarla verso un cespuglio vicino a cui si nota un animale ancora non meglio identificato. Un cane, come detto, o forse uno dei cinghiali che i genovesi sono ormai abituati a vedere scorrazzare per le strade della città.

Delgado Lara con tutta probabilità si è spaventato, e temendo di essere attaccato è indietreggiato e ha cercato di allontanarsi scavalcando il parapetto di corso Magellano e precipitando nel vuoto. La caduta lo ha ucciso sul colpo: quando sono arrivati i soccorsi non c’era ormai più nulla da fare.

La scarpa è poi stata effettivamente trovata vicino al cespuglio, insieme con il cappellino. Probabile dunque che l’animale sia spuntato all’improvviso e che l’uomo, che lavorava a Gorizia ed era rientrato a Genova per trovare la famiglia nel fine settimana, sia indietreggiato d’istinto.

Nel pomeriggio di lunedì sarà eseguita l’autopsia, come da prassi, ma l’ipotesi primaria degli inquirenti è che si sia trattato di un tragico incidente e che nessun altro sia coinvolto nell’accaduto. Soprattutto alla luce delle testimonianze di chi ha trascorso la serata con il 34enne: aveva partecipato a una festa a casa di amici in zona Certosa e aveva consumato alcol, poi si era diretto verso casa – in zona via Caveri – a piedi. Forse intontito, e appunto colto alla sprovvista dall’animale, non si è reso conto del fatto che oltre il parapetto si apriva il vuoto.