Valorizzare la Sampierdarena antica, al via i lavori Aster sui percorsi storici del quartiere

Genova. Tra i progetti finanziati dal Pnrr sul territorio di Genova anche un intervento complessivo di sistemazione del tessuto urbano del ponente cittadino e in particolare i percorsi storici del quartiere di Sampierdarena. Strade, marciapiedi, piazzali, slarghi saranno riqualificati e valorizzati anche grazie all’intervento di Aster, l’azienda partecipata comunale che si occupa di manutenzioni e verde pubblico.

Il progetto fa parte di un più ampio Piano Integrato per il ponente genovese, mirato a creare aree urbane attrattive e sostenibili. “Questo intervento favorirà la socialità e l’integrazione degli abitanti, rivitalizzando il tessuto socioculturale e commerciale e incrementando l’offerta culturale e sportiva”, spiegano da Aster.

Le aree interessate dal progetto Sampierdarena

Il progetto per Sampierdarena si concentra sul nucleo storico che comprende, per esempio, piazza del Monastero, via del Monastero, via Bruno Ghiglione, via della Cella, vico del Centro, vico Pier Maria Ciurlo, via Giacomo Giovanetti, vico Giovannetti, via Nicolo Daste, via Luigi Dottesio, via Vincenzo Gioberti e via Palazzo della Fortezza.

Particolare attenzione sarà dedicata ai marciapiedi tra via Buranello e via Cantore, che saranno realizzati con autobloccanti di colore grigio, in tre formati e superficie anticata. Una soluzione che è stata messa a punto seguendo le indicazioni della Soprintendenza.

Questo progetto punta a creare spazi pedonali sicuri e al contempo piacevoli, migliorando la qualità della vita dei residenti e valorizzando il patrimonio storico di Sampierdarena.

Valorizzare Sampierdarena Antica

“Immaginare la Sampierdarena antica significa ricreare mentalmente un borgo di agricoltori e marinai, con strade polverose o lastricate in pietra, prati silenziosi interrotti solo dal vento e dal mare, case isolate, bambini che giocano, e mercanti che guidano carretti. Questo contrasto con la realtà odierna, caratterizzata da traffico e caos, aiuta a comprendere il valore storico del luogo”, spiegano i curatori del progetto di Aster.

Gli obiettivi del progetto

Gli obiettivi principali includono la riqualificazione e il recupero degli spazi pubblici, la razionalizzazione degli spazi adibiti a parcheggio per ridurre l’impatto delle automobili, e il potenziamento dei percorsi di collegamento tra punti significativi.

“Saranno inseriti verde e arredo urbano come panchine, pannelli informativi e fioriere, mentre per le pavimentazioni carrabili si utilizzerà il bitume albino e per gli spazi pedonali la pietra arenaria esistente”, concludono da Aster.