Sampdoria, Verre lascia i blucerchiati: è risoluzione consensuale

Genova. Arrivato questa sera il comunicato sul futuro di Valerio Verre: il club blucerchiato ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto, da oggi non è più un giocatore della Sampdoria.

Quattro stagioni sotto la Laterna per il centrocampista classe 1994, quest’anno aveva preso parte a quasi tutte le partite del girone d’andata. Mentre in quello di ritorno, nel frattempo rifiutando l’offerta dell’Hatayspor in Turchia, è stato messo da parte per cinque partite consecutive tornando in campo il 3 marzo contro la Feralpisalò. Un gol e due assist, poi ancora comprimario del progetto di Pirlo. Oggi il capitolo che mette fine alla questione, con la società blucerchiata liberata di un ingaggio importante.

Inoltre, nelle scorse ore sono state pubblicate le note societarie per lo stesso procedimento risolutivo con Andrea Conti e Kristoffer Askildsen. “Cessioni fondamentali per sbloccare il mercato”, aveva dichiarato il ds Accardi alla sua presentazione. Prima di arrivare ai colpi in entrata, tra i quali circolano i nomi di Coda e Tutino, i blucerchiati devono guardare al bilancio con attenzione.