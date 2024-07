Sampdoria: ufficializzato l’acquisto, dal Vitesse, di Melle Meulensteen

Genova. Quando meno te lo l’aspetti, indifferente alle azioni di disturbo di terzi, Pietro Accardi – non fosse altro che a titolo di dimostrazione – piazza un colpo sul mercato estero e la Samp ufficializza sul suo sito ufficiale di aver acquisito a titolo definitivo dal SBV Vitesse i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Melle Meulensteen (nato a Nimega, Paesi Bassi, il 4 luglio 1999), aggiungendo che il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027.

Tutto questo in aggiunta alle notizie circolate in rete circa l’operazione di scambio in corso fra il Doria e il Como, che prevede il trasferimento sul Lario di Emil Audero e il viaggio inverso dell’ex capitano comasco, il centrocampista Alessandro Bellemo, accompagnato dal difensore cipriota Nikolas Iōannou e dal portiere Simone Ghidotti, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Avellino.