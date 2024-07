Sampdoria: Ufficializzato Akinsanmiro, si valutano Mats Lemmens (Lecce) e Alexandre Mendy (Caen)

Genova. Con calma e perseveranza Pietro Accardi sta continuando a pescare e tirando su la rete, ha portato a bordo del vascello Sampdoria, dopo Massimo Coda e Lorenzo Venuti, anche Ebenezer Ajodun Akinsanmiro, centrocampista nigeriano messosi in luce con la Primavera dell’Inter, di cui oggi – a conferma di quanto avevamo già anticipato ai lettori di Genova 24 ed Ivg Sport – è stata ufficializzata l’acquisizione a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e contro-opzione.

La prossima entrata sarà presumibilmente quella di Simone Romagnoli (Frosinone), che ha buone possibilità di arrivare assieme a Gabriele Guarino (Empoli), oppure con Marco Scurto (Como), anche se oggi è spuntato il nome di un altro giocatore, il belga Mats Lemmens, al momento in ritiro in Austria col Lecce, dopo l’esperienza di un anno in prestito a Lecco (18 presenze ed 1 rete), giocando come laterale difensivo destro, ma che nel Genk veniva utilizzato come centrale difensivo.

Nonostante che a Bogliasco ci sia tuttora chi spera di vedere tornare Daniele Ghilardi, se si vanno ad analizzare le probabilità, sarà più facile che dall’Hellas Verona venga a vestire il blucerchiato Federico Ceccherini.

Quanto a Gennaro Tutino invece continuano ad aumentare di intensità le voci che lo vogliono a breve in coppia con Massimo Coda, al punto che si parla di un possibile prestito oneroso con obbligo di riscatto da parte della Sampdoria e se dovessimo scommettere un penny, lo punteremmo più sul giocatore del Cosenza, piuttosto che su Alexandre Mendy, il ‘Lukaku’ del Caen (Ligue 2 francese), visto che l’attaccante franco guineense ha seguito anche da Sunderland, Al-Riyadh e Al-Ahly.

Chiudiamo col dire che Audero potrebbe alla fine rimanere, ma che in caso di sua partenza, più che il chiacchierato Samuele Perisan (Empoli), al suo posto potrebbe essere preso Adrian Šemper, chiuso a Como da Pau Lopez e Pepe Reina.