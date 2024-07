Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Coda: il re dei bomber della Serie B è blucerchiato

Genova. Colpo di Coda. Telenovela finita, neanche ai titoli di Coda. Un cognome che si presta a innumerevoli giochi di parole quelle del 35enne attaccante. Tanto che la Sampdoria stessa ci ha giocato nel video social in cui ha preannunciato la comunicazione ufficiale. Da pochissimi minuti il club blucerchiato ha diffuso l’arrivo di Massimo Coda alla corte di Andrea Pirlo. La Samp ha vinto la concorrenza di numerose squadre della serie cadetta, un segnale forte al campionato. Già l’anno scorso i blucerchiati erano arrivati a un passo dal concludere l’affare, sfumato in favore della Cremonese.

Accardi, presentato l’altro ieri, ha alleggerito le casse risolvendo i contratti di Verre e Conti e piazzato il primo colpo in entrata. Ora bisognerà vedere se sarà affiancato da De Luca o Tutino. In ogni caso, i tifosi sperano che uno dei due posso affiancare il Re dei Bomber.

Eh sì, perché nella classifica cannonieri all time della Seria B Massimo Coda occupa il 4º posto con 127 goal. Prima di lui tutti giocatori che hanno appeso gli scarpini al chiodo. Guida Schwoch con 135 goal, seguito da Cacia (134) e Caracciolo (132).

È sempre andato in doppia cifra e se così fosse potrebbe raggiungere il gradino più alto del podio proprio quest’anno alla Sampdoria. Anche se il sogno sarebbe l’ennesima promozione dopo quelle con Lecce, Benevento e Genoa, club da cui è stato prelevato.

In rossoblù aveva contribuito con 10 goal al salto in Serie A nella stagione 22/23. Non è il primo grande attaccante a essere “doppio ex”. Prima di lui, Vincenzo Montella, Marco Borriello e Marco Carparelli.

Il comunicato del club:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa C.F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Coda (nato a Cava de’ Tirreni, Salerno, il 10 novembre 1988). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.