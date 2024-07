Sampdoria, Romagnoli e quel legame tra Genova e Cremona: “Ho iniziato nell’oratorio di Vialli”

Genova. “Sono molto contento. Sono arrivato da poco, ho fatto i primi allenamenti e sono contento di essere qui, di aver conosciuto il nuovo gruppo. Ci mettiamo a lavorare per fare qualcosa di buono quest’anno”. Simone Romagnoli, neodifensore della Sampdoria, si concede all’intervista canonica del canale ufficiale youtube del club.

“Sicuramente la possibilità di giocare in una squadra così importante è stato uno dei motivi per cui per cui ho accettato questa proposta e per quest’anno l’aspettativa è di fare una bella stagione, di dare il meglio di me, il meglio di noi e vedere quello che succederà”.

Romagnoli lascia trapelare qualcosa nel dialogo con il direttore Accardi: “Mi ha detto semplicemente di essere me stesso, di esprimere il meglio di quello che posso dare, di quello che cercherò di fare e di farlo insieme a tutti i miei compagni”.

La Sampdoria è arrivata al momento giusto: “Sono molto contento di arrivare in questa squadra a questo punto della mia carriera, quindi con le esperienze che ho fatto e penso che questo mi potrà portare a fare una bella stagione e a fare delle belle cose”. Romagnoli, classe 1990, ha una lunga esperienza tra Foggia, Pescara, Spezia, Carpi, Empoli, una mini-parentesi a Bologna, Parma, Lecce e Frosinone.

Nell’intervista ha anche rivelato che non è la prima volta che ha avuto a che fare con Pirlo: “Con il mister abbiamo parlato per conoscerci, anche se in realtà ci conoscevamo dai tempi del Milan perché io ero in primavera e non so se si ricordava di me, comunque ci siamo più che altro conosciuti, adesso abbiamo tutti questi allenamenti per mettere a punto tutto quanto il discorso di campo”.

Romagnoli è nato a Cremona, come qualcuno che alla Sampdoria ha lasciato un ricordo indelebile: “C’è un legame forte tra Cremona e la Sampdoria. Io ho avuto come allenatore anche Fulvio Bonomi quando ero nel settore giovanile quindi Luca Vialli è cresciuto all’oratorio Cristo Re e io ho cominciato a giocare a Cristo Re, quindi sono cose che mi fanno piacere e in diversi me l’hanno subito fatto notare da Cremona”.

Lo stadio l’aveva già calcato da avversario: “Ho giocato a Marassi diverse volte ed è uno degli stadi più emozionanti in Italia quindi sarò molto felice di giocarci con il tifo a favore e sono molto curioso ed emozionato per la prima partita e poi per quella a seguire. Sicuramente posso dire che ci metteremo il massimo dell’impegno e cercheremo in tutti i modi di rendere orgogliosi i tifosi”.