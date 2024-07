Sampdoria, partita la campagna abbonamenti: prezzi differenziati per rinnovi e vendita libera

Genova. Inizia oggi, 11 luglio, la campagna abbonamenti della Sampdoria per la stagione 2024/25. In ogni angolo della città lo slogan, accompagnato da un video che vede una soggettiva dei tifosi di spalle, con la maglia di Vialli in primo piano, che appunto da ogni angolo della città raggiungono lo stadio Ferraris.

L’abbonamento si può acquistare online su sampdoria.ticketone.it dove è possibile dilazionare il pagamento in tre rate mensili tramite le piattaforme PayPal e Klarna, previa registrazione e creazione account.

Tutti gli abbonati della stagione 2023/24 compreso i titolari di Spring Pack (ultime 4 partite) avranno un prezzo riservato se eserciteranno il loro diritto di prelazione, su tutti i canali di vendita, entro le 23:59 di sabato 27 luglio. La prelazione si può esercitare appunto online, ma anche nelle rivendite Ticketone e alla biglietteria della Tribuna dello stadio Luigi Ferraris (orario continuato 10-19 dal lunedì al sabato). L’abbonato potrà rinnovare il posto occupato nella stagione precedente.

Per la prelazione con cambio posto occorre attendere le 10 del 30 luglio ed essere rapidi: c’è tempo sino alle 23:59 di mercoledì 31 luglio.

L’abbonamento stagionale è emesso esclusivamente in formato digitale con caricamento su Sampcard o Doriacard in corso di validità.

I prezzi dei rinnovi

Tribuna d’onore

Intero – 1.800 euro

In abbonamento compreso l’accesso all’Area Hospitality e Shuttle Bus. Per maggiori informazioni scrivere a areamarketing@sampdoria.it

Tribuna inferiore

Intero – 720 euro;

Rosa – 620 euro;

Over 65 – 520 euro;

Under 14 – 250 euro;

Under 6 – 125 euro.

Distinti

Intero – 290 euro;

Rosa – 260 euro;

Over 65 – 215 euro;

Under 14 – 125 euro;

Under 6 – 60 euro.

Gradinata Sud

Intero – 205 euro;

Under 14 – 110 euro

Gradinata Nord

Intero – 180 euro;

Rosa – 155 euro;

Under 21 – 135 euro;

Under 14 – 65 euro;

Under 6 – 30 euro.

Vendita libera e prezzi

La vendita libera è prevista dalle 10 di giovedì 1 agosto alle 23:59 di venerdì 23 agosto.

Tribuna d’onore

Intero – 2.000 euro

In abbonamento compreso l’accesso all’Area Hospitality e Shuttle Bus. Per maggiori informazioni scrivere a areamarketing@sampdoria.it

Tribuna inferiore

Intero – 800 euro;

Rosa – 690 euro;

Over 65 – 580 euro;

Under 14 – 280 euro;

Under 6 – 140 euro.

Distinti

Intero – 320 euro;

Rosa – 290 euro;

Over 65 – 240 euro;

Under 14 – 140 euro;

Under 6 – 70 euro.

Gradinata Sud

Intero – 230 euro;

Under 14 – 120 euro

Gradinata Nord

Intero – 200 euro;

Rosa – 170 euro;

Under 21 – 150 euro;

Under 14 – 75 euro;

Under 6 – 35 euro.