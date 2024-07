Sampdoria: Manara nuovo responsabile sanitario e cambio nei preparatori. Prima doppia seduta a Jena

Jena. Prima il bagno di folla a Bogliasco per la prima seduta post sosta per le vacanza, poi la partenza dal Cristoforo Colombo con un charter per l’aeroporto di Erfurt e il trasferimento in pullman a Jena. Da oggi la Sampdoria fa sul serio, con l’inizio ufficiale della preparazione con diverse novità anche nello staff tecnico. La squadra ieri pomeriggio ha sostenuto una seduta di recupero tra aerobica e piscina all’interno della struttura che la ospiterà fino al 30 luglio (foto sampdoria.it).

Doppio allenamento previsto per oggi al centro sportivo “Ernst Abbe”.

Tanto lavoro e fatica per fare il pieno in vista del lungo campionato che attende i blucerchiati, forti dell’esperienza della scorsa stagione. Per Andrea Pirlo, confermato, si tratta di affrontare un campionato con una maggiore consapevolezza. Il 2023-2024 è servito al mister per capire quanto paghi sapersi adattare nel credo tattico e nel modo di gestire le fasi di possesso e non possesso palla. L’arrivo di Coda, giocatore di sicura esperienza, anche se probabilmente non potrà giocare al top tutto il campionato per ovvi motivi di età, ha un valore che supera quello della spesa per l’acquisto. Il giocatore segna e produce assist, lavora molto per la squadra e indubbiamente dà sicurezza al reparto offensivo.

Si riparte con alcune zavorre in meno dal punto di vista degli ingaggi (risolti i contratti di Verre, Askildsen, Conti, mentre Murru non è stato rinnovato) con il nuovo direttore Pietro Accardi che sta lavorando a spron battuto. Probabile ancora qualche movimento in uscita.

Aspetto altrettanto delicato è quello dell’area atletico-sanitaria, che l’anno scorso ha provocato tanti problemi tra infortuni a ripetizione e malintesi che hanno rappresentato un malus notevole sull’economia della stagione. Con i se e con i ma non si fa la storia, ma è chiaro che una rosa al completo avrebbe sicuramente disputato un altro tipo di campionato. Tantissimi gli stop pesanti l’anno scorso. Assodato lo stop alla collaborazione con Mapei Sport, il nuovo responsabile sanitario è Massimo Manara che si prepara a cambiare anche lo staff dei fisioterapisti.

Massimo Manara è nato a Parma nel 196 e si è specializzato in Medicina dello Sport nel 1996 alla facoltà di Medicina dell’Università di Bologna. In Italia è stato medico di squadra di Parma, Milan e Spezia.

In Qatar è stato medico sportivo alla clinica Aspetar di Doha e medico della Nazionale di calcio del Qatar.

Negli Emirati Arabi Uniti è stato medico di squadra all’Al Nasr Football Club, consulente presso al Fifa Center di Dubai e medico della Nazionale di calcio degli Emirati Arabi Uniti. Manara è stato professore presso la Scuola di Fisioterapia di Bologna, professore presso la Scuola di Fisioterapia dell’Università di Parma e professore a contratto presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. È stato vicepresidente della Libera Associazione Medici del Calcio Italiano dal 2004 al 2012 e membro del consiglio direttivo dal 2012 al 2016.

Anche lo staff dei preparatori atletici è cambiato: Andrea Arpili e Alberto Berselli, mentre al recupero infortunati è andato Francesco Chinnici. Arpili ha iniziato nell’Ascoli, per poi passare a Feralpisalò (2018), Genoa Under 19, Perugia, Pescara, Parma e Sudtirol (2022-2024). Anche Berselli è stato al Sudtirol (dal 2018 al 2022) per poi passare al Venezia sino al 2023. Chinnici ha una lunga carriera, iniziata al Palermo (dal 2004 al 2011), dope peraltro ha avuto a che fare con Accardi come giocatore, per poi andare a Roma, Bologna, Empoli, Genoa, Perugia, Benevento, Ternana e ancora Empoli.

Questi i giocatori al ritiro di Jena.

Portieri: Audero, Ravaglia, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Barreca, Bereszynski (da giovedì 18 luglio), D’Amore, Depaoli, Ferrari, Gega, Giordano, Leoni, Zeqiraj.

Centrocampisti: Benedetti, Conti, Girelli, Kasami, Ricci, Uberti, Vieira, Vitale, Yepes.

Attaccanti: Borini, Coda, De Luca, La Gumina, Pozzato, Stoppa.

Sponsor, Banca Ifis conferma il sostegno

Sampdoria e Banca Ifis ancora insieme nel prossimo campionato. La challenger bank presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio ha firmato con il club blucerchiato il rinnovo della partnership in qualità di main jersey sponsor, in continuità con il precedente contratto.

L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del logo Rendimax – il conto deposito dell’Istituto – sul fronte della maglia da gioco delle prime squadre maschili, femminili e su quella di tutte le rappresentative giovanili. Banca Ifis, attraverso il brand Rendimax sarà presente anche sui capi di abbigliamento pre-gara e di allenamento della prima squadra maschile, oltre che sui diversi supporti comunicativi e promo-pubblicitari a bordocampo.

Nell’ambito dell’accordo, Sampdoria e Banca Ifis collaboreranno per dar vita a percorsi e iniziative di inclusione sociale e sportiva dei giovani sul territorio ligure, a conferma del forte impegno da parte di entrambe le società nel generare un impatto positivo sulla collettività attraverso lo sport.

Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, dichiara: “Siamo felici di proseguire il nostro percorso con Sampdoria anche per il prossimo campionato. Il legame tra Banca Ifis, Sampdoria e la città di Genova, dove la Banca è stata fondata oltre 40 anni fa, è supportato dalla comunione di valori e impegno sociale che ci uniscono a queste realtà. Oltre ad accompagnare in campo le formazioni maschile, femminile e tutte le giovanili doriane, saremo impegnati a realizzare una serie di progettualità sociali finalizzate all’inclusione e alla valorizzazione della pratica sportiva delle nuove generazioni. Siamo convinti che questa nostra collaborazione possa contribuire a generare un impatto positivo per tutto il territorio”.

Il presidente Matteo Manfredi aggiunge: “È un vero piacere poter continuare questo rapporto con Banca Ifis. Il nostro club rappresenta un’eccellenza per Genova e siamo felici di consolidare una partnership tanto importante con un Istituto così fortemente radicato nella città e nei valori della Sampdoria. Molto ci accomuna: la voglia di crescere, lo sguardo al futuro, l’attenzione verso i giovani. Oltre a scendere in campo con le nostre ragazze e i nostri ragazzi in ogni categoria, Banca Ifis ci affiancherà inoltre in alcuni progetti a carattere di impegno per la comunità e di responsabilità sociale: un aspetto che ci rende ancora più orgogliosi di proseguire su questa strada comune”.