Sampdoria, il probabile elenco dei convocati per il pre ritiro a Bogliasco

Genova. Tutto pronto a Bogliasco per l’avvio della stagione 2024/25 che, stando a quanto filtra, dovrebbe prendere il via lunedì prossimo con i classici test fisici per monitorare la condizione atletica dei calciatori, che comunque di certo si presenteranno in buone condizioni sulla scorta delle tabelle loro assegnate al momento del rompete le righe.

A presentarsi a questo primo ritrovo, è presumibile infatti che siano solo i calciatori rimasti in organico (compresi quelli rientranti dai prestiti), rafforzati da qualche Primavera.

Non ci sarà, purtroppo, Fabio Depaoli che dopo la tribolata seconda parte di stagione dello scorso anno, ha deciso di ricorrere al chirurgo, per cui non solo non prenderà parte al raduno di Jena, ma è presumibile possa mancare fra i convocati per 2/3 mesi, come pure sarà assente per un po’ Estanis Pedrola.

Mancherà anche Kristoffer Askildsen, che già da giorni si sta allenando con il Midtjylland, team danese che milita in Superligaen.

Ammesso che non si concretizzi una sua cessione all’Empoli o al Cagliari (notizia fresca), potrebbe invece partecipare al ritiro di Jena, Bartosz Bereszyński, che comunque non si presenterà a Bogliasco, in quanto ha diritto ad un supplemento di ferie per la sua partecipazione agli Europei, analogamente a Petar Stojanović, qualora invece Samp e Empoli trovassero un accordo di rinnovato scambio.

Probabile in ogni caso la presenza di Emil Audero, seppur ovviamente destinato ad altri lidi prima della fine del mercato, mentre nulla è dato a sapere sulla situazione di Pajtim Kasami, che in teoria – sulla scorta delle presenze dello scorso campionato – dovrebbe essersi guadagnato un altro anno di contratto.

Ecco quindi quali potrebbero essere i giocatori a partecipare al ritiro in Turingia:

Portieri:

Emil Audero, Nicola Ravaglia, Elia Tantalocchi.

Difensori:

Alex Ferrari, Simone Leoni, Simone Giordano, Stefano Barreca, Andrea Conti, Bartosz Bereszyński, Fabiano D’Amore, Leon Zeqiraj, Ertijon Gega.

Centrocampisti:

Gerard Yepes Laut, Leonardo Benedetti, Matteo Ricci, Valerio Verre, Stefano Girelli, Lorenzo Malagrida, Francesco Conti, Mattia Vitale, Pajtim Kasami (con magari l’aggiunta di Simone Pozzato, Ardijan Chilafi e Nicolò Uberti).

Attaccanti:

Fabio Borini, Manuel De Luca, Matteo Stoppa, Antonino La Gumina, Marco Delle Monache, Daniele Montevago, Samuel Ntanda Lukisa (più qualche Primavera da scegliersi fra Simone Leonardi, Luca Polli, Thiago Sá Gomes e Alessandro Ovalle Santos).

Quanto alle trattative di mercato, è uscita la voce di una possibile alternativa a Simone Romagnoli, come chioccia della difesa, individuata in Angelo Ogbonna (ex Torino e Juventus, con 13 presenze nella Nazionale Italiana), svincolato dal West Ham, il cui handicap è rappresentato dai 36 anni da poco compiuti.

Sfumata la possibilità di vedere in blucerchiato Aleksandar Stanković (finito in Svizzera al Lucerna), resta calda la pista del compagno di Primavera interista, il centrocampista Ebenezer Akinsanmiro (un sosia di Ebrima Darboe, che piace anche a Lecce, Palermo e Reggiana), che potrebbe essere accompagnato a Bogliasco dall’altro compagno di reparto Thomas Berenbruch, un mancino abile nelle conclusioni a rete.

Le altre voci riguardano le pretendenti di De Luca (Cremonese, Empoli e Modena) ed il tornare a galla delle possibilità di veder passare dal rosanero al blucerchiato lo sloveno Leo Štulac.