Sampdoria, il buon giorno si vede dal mattino

Genova. Pietro Accardi, con l’arrivo di Coda (3 promozioni negli ultimi 5 anni nei cadetti: Benevento 2020, Lecce ’22, Genoa ’23) e la rescissione dei contratti di Askildsen, Andrea Conti e Verre, ha confermato con i fatti la buona impressione che aveva suscitato in fase di presentazione!

E’ solo un aperitivo del lavoro che andrà fatto, ma come dicevano i nostri vecchi ‘il buon giorno si vede dal mattino’, e questa convinzione deve aver fatta propria la tifoseria doriana, che ha salutato la squadra con grande calore, in occasione dell’ultima seduta a Bogliasco, prima della partenza per Jena.

Sono questi 28 i giocatori che Pirlo ha deciso di portare con sé in Turingia:

Portieri: Audero, Ravaglia, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Barreca, Bereszynski (dal giovedì 18 luglio), D’Amore, Depaoli, Ferrari, Gega, Giordano, Leoni, Zeqiraj.

Centrocampisti: Benedetti, Conti, Girelli, Kasami, Ricci, Uberti, Vieira, Vitale, Yepes Laut.

Attaccanti: Borini, Coda, De Luca, La Gumina, Pozzato, Stoppa.

La sorpresa è la presenza di Depaoli, per il quale è stata evidentemente presa la decisione di proseguire il percorso di recupero in ritiro, mentre era attesa la conferma di alcuni Primavera già chiamati qualche volta da Pirlo in panchina (Tantalocchi, Francesco Conti, D’Amore, Uberti, Pozzato), come pure anche la chiamata di altre ‘new entries’ dalle giovanili (Scardigno e Zeqiraj, un braccetto di sinistra che potrebbe stupire) e pure due rientri da prestiti (Gega e Vitale).

Niente ritiro in Germania per altri tre giocatori che lo scorso campionato hanno fatto esperienza in Serie C (Delle Monache, Malagrida e Montevago, destinati ad un bis), ma nemmeno per Ntanda, Leonardi e Polli, anche loro destinati evidentemente ad un’esperienza in altri lidi.

Ancora tanto lavoro – come si diceva all’inizio – per Accardi perché dovrà trovare sistemazioni non solo ai non convocati di cui sopra, ma anche ad alcuni di quelli che già si stanno allenando a Jena, chi per far cassa (lo ha detto apertamente che nessuno è incedibile), chi perché a Genova ha fatto il suo tempo.

Quanto a Leoni, a meno di offerte veramente importanti resterà alla Samp, almeno fino a gennaio p.v. e lo stanno a testimoniare le destinazioni cui sembrano diretti i giocatori dell’Inter che avrebbero potuto essere messi sull’altro piatto della bilancia (Filip Stanković verso Venezia, suo fratello Aleksandar già al Lucerna, Sebastiano Esposito verso Empoli, suo fratello Pio Spezia, Mattia Zanotti Lugano).

Accardi ha comunque piglio ed esperienza per andare a pescare il difensore esperto cui affidare la guida della difesa (per Simone Romagnoli c’è la concorrenza di Palermo, Pisa e Brescia) e al quale sarà più facile abbinare i giusti giovani a fare i ‘braccetti’ e/o gli esterni; le ultime news parlano di Giorgio Cittadini, Gabriele Guarino e Davide Veroli, ma di certo poi il d.t. saprà tirare fuori dal cilindro il nome giusto.

Da Cairo intanto arriva la notizia che la Cairese, con grande soddisfazione della loro ‘cantera’, ha ceduto Lorenzo Ceppi (portiere del 2006) alla Samp, dove andrà a arricchire la Primavera.