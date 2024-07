Sampdoria, Idee per Viaggiare sarà il back jersey sponsor

Roma. Idee per Viaggiare, uno tra i più importanti tour operator italiani, sarà il back jersey sponsor della Sampdoria per la stagione 2024/25 con prelazione per le due successive. Il retro-maglia della squadra genovese ospiterà il nuovo logo del tour operator: la palma.

Questa partnership, spiega una nota congiunta delle società, ‘nasce dall’immediata sintonia tra due società, orgogliose delle proprie radici e del proprio carattere, fortemente legato alle rispettive città di origine, Genova e Roma, con cui condividono una profonda identità locale e una innegabile, storica propensione a guardare lontano, l’una con l’ambizione di vestire la propria maglia sui campi internazionali, l’altra con la missione quotidiana di portare gli italiani verso le destinazioni più belle del mondo’.

Idee per Viaggiare sta lavorando a una serie di iniziative e attività promozionali mirate. “Idee per Viaggiare, da anni, ha analizzato come far crescere la visibilità del proprio marchio e, tra le varie attività e la dovuta riflessione, le nostre attenzioni si sono indirizzate verso il mondo dello sport a livello nazionale – ha dichiarato Danilo Curzi, il ceo − restringendo la scelta, si è deciso di avvicinare una squadra che ci somigliasse. Una squadra energica, empatica, allegra e frizzante: ecco che la nostra scelta si è indirizzata sulla Sampdoria. Dopo i primi contatti e dopo esserci confrontati con i vertici della società, sia dal punto di vista di gestione che di marketing, siamo felici di aver avuto conferma della scelta fatta. Siamo certi che questo triennio sarà ricco di emozioni e ci regalerà molte soddisfazioni dentro e fuori dal campo anche grazie alle numerose attività che abbiamo in programma insieme”.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Idee per Viaggiare sulla maglia più bella del mondo – ha detto il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi – un brand giovane, moderno e con tanta voglia di salpare verso nuovi obiettivi. Stiamo parlando di un’azienda seria, ambiziosa e in netta crescita, che molto assomiglia alla nostra Sampdoria, un club che da sempre ha nel proprio dna una forte connotazione internazionale. Nell’ambito della partnership non mancheranno poi sorprese per i nostri fantastici tifosi: anche loro potranno salire a bordo di questo viaggio che ci porterà insieme in giro per il pianeta e, ne sono convinto, ci darà numerose soddisfazioni”.

Idee per Viaggiare è nato nel 1995 e da sempre è specializzato in prodotti turistici di qualità, garantiti e tailor-made. Danilo Curzi è ceo e amministratore delegato, nonché mentore e cofondatore del tour operator, insieme a Roberto Maccari e Stefania Fusacchia. Oltre 165 le persone nello staff.