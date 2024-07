Sampdoria, Gennaro Tutino in avvicinamento

Genova. Indifferente alle manovre di disturbo, Pietro Accardi prosegue verso la meta prefissata: dare ad Andrea Pirlo una rosa in grado di battersi per i primi posti nel campionato che verrà.

Ecco quindi arrivare la notizia di una trattativa in chiusura con Stipe Vulikić, imponente (1,83 cm) difensore centrale croato del 2001 di piede mancino, che nella passata stagione ha militato con il Perugia, soffiandolo a Cremonese e Spezia, mentre vengono date per calde altre due piste, di cui la prima sempre riferita ad un difensore croato che in passato ha già indossato la maglia blucerchiata (in Primavera), vale a dire Vedran Celjak, 33enne capitano del Lecco, con cui si è ben distinto nell’ultimo campionato di Serie B.

La seconda voce riguarda l’atalantino Samuel Giovane, centrocampista abile sia in interdizione che nella conduzione della manovra, che può essere altresì schierato come terzino sinistro, ma anche qui ci sarà da battere la concorrenza della Cremonese.

La notizia migliore arriva da Cosenza, dove – da Como – è arrivato Tommaso Fumagalli e viene dato per vicino pure Juan Manuel Cruz, centravanti argentino del Verona, tutti segnali che lasciano ben sperare per un Gennaro Tutino in avvicinamento a Bogliasco.

In contrappeso, in uscita, la Sampdoria ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo al Carpi dei diritti alle prestazioni sportive di Erik Gerbi.