Sampdoria: fatta per Venuti, in arrivo Akinsanmiro, Guarino, Romagnoli e si spinge anche per arrivare a Tutino

Genova. Dopo Massimo Coda, altri 4 giocatori in arrivo alla Sampdoria: LorenzoVenuti (già si è allenato a Jena coi compagni), Ebenezer Akinsanmiro, Gabriele Guarino e Simone Romagnoli, ma serve sicuramente ancora qualcosa in difesa.

Venuti, difensore classe 1995, è un terzino destro e arriva dal Lecce dopo diverse stagioni alla Fiorentina, squadra in cui ogni tanto era stato schierato anche come difensore centrale.

Uno potrebbe essere Federico Ceccherini, ma quello che fa ben sperare i tifosi blucerchiati è il fatto che, oltre a quanto di cash in arrivo da Lecce nell’operazione ufficiale Delle Monache/Venuti, altri fondi arriveranno dalla cessione di Manuel De Luca alla Cremonese (a quanto pare in dirittura di definizione) e la fantasia, non solo dei tifosi (già 8.000 abbonamenti venduti) induce a pensare che possano essere usati per arrivare a Gennaro Tutino.