Sampdoria, ecco le nuove maglie per la stagione 2024-2025

Genova. In centro città, a Palazzo della Meridiana, è stato girato il video presentazione delle tre maglie ufficiali della Sampdoria per la stagione 2024-2025. Sampdoria Heritage il claim delle nuove casacche, perché la trama delle maglie è proprio ispirata ai fregi della storia cittadina.

La prima è la classica divisa blucerchiata. La maglia da trasferta è bianca con in centro lo scudo di San Giorgio in risalto. Mentre la terza maglia è di tipo “blu navy”.

In tutte le divise, sul retrocollo, la scritta stampata “Dale Doria”, uno dei cori più frequenti dei tifosi sampdoriani.

I Palazzi dei Rolli divenuti Patrimonio dell’Umanità Unesco, sono stati di ispirazione per arricchire ulteriormente i nuovi kit per la prossima stagione agonistica. Maglie che di per sé sono già storia e tradizione, ma nelle quali Macron ha saputo abbinare all’immutabile fascino della maglia più bella del mondo una grafica ricercata ed elegante che fa da filo conduttore in tutti i nuovi game kit della squadra blucerchiata.

Home. La nuova maglia Home mantiene il tradizionale e iconico design blucerchiato, col blu royal a fare da sfondo alle quattro bande centrali orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca, con al centro lo scudo di San Giorgio. Il collo è a V in stile vintage, a simulare il design delle maglie d’epoca dotate di cordoncini per la chiusura. La parte superiore e le spalle sono caratterizzate da una grafica embossata, tono su tono, che si ispira allo stile artistico dei motivi ornamentali di stile seicentesco presenti nei Palazzi dei Rolli. Il backneck interno è personalizzato con un’etichetta con sfondo ripreso dalla grafica della maglia, i colori del club, la scritta Genova 12 agosto 1946 (data di nascita dell’U.C. Sampdoria), il logo Macron e la scritta designed in Bologna, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Sul petto, entrambi in stampa siliconata, a destra il Macron Hero, a sinistra la patch con lo stemma del club. I pantaloncini sono bianchi e riprendono un design in stile basket, con bordo coscia posteriore e banda diagonale sui fianchi coi colori blucerchiati. I calzettoni blu royal hanno il bordo superiore blu navy con banda blucerchiata.

Away. La maglia Away è bianca, con dettagli dorati sui bordi del girocollo e delle maniche. Dalla spalla destra e fino al fondo maglia è presente una banda verticale blucerchiata all’interno della quale è impressa la stessa grafica rinascimentale utilizzata nella Home e che in questo caso troviamo, embossata, anche sulle maniche e nella lunetta nel retrocollo. In oro anche il Macron Hero sul petto al fianco dello stemma dell’U.C. Sampdoria, mentre al centro della maglia spicca lo scudo di San Giorgio. Backneck e frase stampata, anch’essa in oro, nel retrocollo, sono identici alla prima maglia. I pantaloncini sono blu royal con dettagli blucerchiati, i calzettoni bianchi hanno una fine riga orizzontale dorata al centro del bordo superiore e una banda verticale blucerchiata all’altezza del polpaccio.

Third. La versione Third è blu navy, con collo a polo con dettagli blucerchiati all’interno della chiusura. I bordi manica, il Macron Hero sul petto e la frase Dale Doria nel retrocollo sono in azzurro fluo. La grafica ispirata dai motivi ornamentali delle pareti e dei soffitti dei Palazzi dei Rolli è presente su questa terza maglia su tutto il corpo anteriore e sulle maniche, anche in questo caso tramite embossatura. Al centro le quattro bande blucerchiate con lo scudo di San Giorgio, mentre sul petto, a sinistra, lo stemma dell’U.C. Sampdoria che riprende quello usato a metà degli anni Sessanta. Il kit è completato da pantaloncini blu navy con dettagli blucerchiati e calzettoni blu navy con bordo superiore azzurro fluo con al centro una banda blucerchiata.

Tutte le maglie dell’U.C. Sampdoria hanno una vestibilità slim fit e, come tutti i kit prodotti da Macron per i propri club partner, sono realizzate in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente dal riciclo di plastica post-consumer. Nello specifico il tessuto principale è Eco Softlock, con la presenza del pannello posteriore in Eco Micromesh e di inserti in Eco Mesh per assicurare al capo leggerezza e una perfetta traspirabilità.

Le nuove maglie, insieme ad altri capi di abbigliamento e accessori della linea merchandising realizzati da Macron per l’U.C. Sampdoria, sono disponibili a SampCity e online qui, al Macron Sports Hub di Genova e nello spazio dedicato ai blucerchiati sul sito macron.com.