Sampdoria, continuano le trattative di mercato di Pietro Accardi

Genova. Tre giorni fa avevamo anticipato di un giorno l’avvenuta ufficializzazione del passaggio di Lorenzo Malagrida in prestito al Rimini, da parte della Sampdoria, che nel contempo ha informato di aver invece ceduto a titolo definitivo alla stessa società romagnola i diritti alle prestazioni sportive del giovane Brandi Malaj, preceduta anche dalla comunicazione del prestito del Primavera Lorenzo Costantino alla Virtus Francavilla.

Non sono ancora ufficiali, ma praticamente chiuse altre due operazioni, la prima confermata dalla voce dell’agente di Ebenezer Ajodun Akinsanmiro, che ha parlato di definizione in corso di un contratto che prevede il suo passaggio, dall’Inter al Doria, in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto e del fatto che il giocatore è felice di venire a Genova.

L’altra operazione, più complessa ma anch’essa definita, contempla lo scambio fra Lecce e Sampdoria (in via definitiva, con un conguaglio cash in direzione Genova) fra Marco Delle Monache e Lorenzo Venuti, terzino destro che, oltre che in Salento, ha giocato anche con Brescia, Benevento e soprattutto Fiorentina, con cui aveva fatto pure la trafila nel settore giovanile.

L’arrivo di Venuti dovrebbe in teoria precludere quello di Frédéric Shtjefan Veseli (ruolo analogo), ma non quelli di Federico Ceccherini (in ritiro col Verona, dopo il prestito al Fatih Karagümrük) e di Gabriele Guarino (da Empoli) o di Marco Curto (da Como) o di Alessandro Fontanarosa (Inter, col vantaggio di essere un mancino), fermo restando il ‘prenotato’ Tommaso Romagnoli, a proposito del quale si parla di raggiunto accordo col difensore del Frosinone.

Voci – non si sa quanto attendibili – narrano di analoga situazione con Gennaro Tutino (grande sogno di mercato), che in coppia con Massimo Coda verrebbe a formare un attacco da considerarsi al top per la Serie cadetta.

Gli indiziati a fare spazio, vengono indicati in Manuel De Luca (tanti pretendenti su di lui, a partire da Bari e Cremonese, ma soprattutto Empoli, disposto a mettere sul piatto della bilancia due centrocampisti, lo svizzero Nicolas Haas e lo scozzese Liam Henderson) e perfino Fabio Borini (seguito dal Cagliari, come Bartosz Bereszyński, ma attenzione che il polacco lo vorrebbero anche ad Empoli, dove sono disposti allo scambio con Petar Stojanović, dato in procinto di tornare in blucerchiato anche dai media sloveni).

Non ci resta che parlare di Emil Audero, che a quanto pare non dispiace a Gian Piero Gasperini, per cui – in caso di partenza di Juan Musso – potrebbe andare all’Atalanta a fare coppia con Marco Carnesecchi, sempre che non viri su di lui Adriano Galliani, qualora non riuscisse a portare a Monza Wojciech Tomasz Szczęsny. Ed in tal caso, il portiere chiacchierato in orbita Sampdoria, risulta essere Samuele Perisan.