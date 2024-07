Sampdoria, Coda: “Qui anche per i tifosi. Record di gol? Spero di batterlo il prima possibile”

Genova. Direttamente dal ritiro tedesco di Jena ha parlato Massimo Coda. Il bomber della Serie B, intervistato dal club, ha raccontato come il suo approdo in blucerchiato fosse solo questione di tempo.

“L’anno scorso forse non ci sono stati i presupposti per definire questo matrimonio – racconta Coda -. Quest’anno il direttore ha chiamato subito il mio procuratore, avvisandomi che la Sampdoria si era fatta avanti di nuovo. È stata data subito disponibilità e abbiamo chiuso la trattativa in breve tempo“.

Prime sensazioni positive al suo arrivo: “Sono arrivate al centro sportivo, rimodernato: un passo avanti che fa ben sperare. Adesso inizierò a conoscere compagni e ciò che vuole l’allenatore, entrando del tutto a far parte del mondo Sampdoria. Il ritiro è fatto per conoscersi tra i compagni e capire quello che ci chiederà il mister durante l’anno. Un modo per unire anche le parti intorno alla società”.

“Ho scelto la Samp anche per questo: è una piazza che trasmette tanto, molto calorosa sin dalla partenza in ritiro”. Una scelta, quindi, basata anche sulla tifoseria sampdoriana: “Ho giocato qualche volta contro, poche perché per fortuna della Samp erano in Serie A. Mi hanno fatto sempre un bel effetto e poter giocare a loro favore mi dà uno stimolo maggiore. Speriamo di poter stare sempre così uniti e goderci questa annata tutti insieme”.

Ad aprire l’esperienza alla Sampdoria il siparietto di presentazione tra lui e Andrea Pirlo: “È stata la prima volta in cui sono stato messo in una situazione così. Ha avuto tante visualizzazioni e fa piacere. Mi fa sentire ancora più importante“. E Coda vuole partire sin da subito con un chiaro approccio: “La Sampdoria trova un ragazzo che si mette a disposizione di tutti, che non chiede nulla in cambio e che vuole legare con tutti senza farsi nemici. Dicono sempre che sono troppo buono, spero di portare anche questo”.

“Obiettivi? Non voglio dire subito che dobbiamo vincere il campionato. Adesso c’è da costruire lavorando. In base alle prime uscite riusciremo a capire se possiamo lottare per i primi posti”, analizza il centravanti.

Inoltre c’è il record di gol da battere. Il capocannoniere della storia della Serie B è Stefan Schwoch con 135 gol. Coda è a quota 127: “È uno degli obiettivi che ho in testa, spero di batterlo il prima possibile”.

Infine un messaggio ai tifosi: “Spero di fare divertire e toglierci il più possibile delle soddisfazioni insieme“.