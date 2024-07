Sampdoria, arriva davvero Gennaro Tutino

Genova. Anche a Cosenza danno ormai per definito il passaggio di Gennaro Tutino alla Sampdoria ed i tifosi blucerchiati fremono in attesa dell’annuncio delle firme (come del resto anche di quelle di Alessandro Bellemo, Nikolas Iōannou e Simone Ghidotti), che invece ci sono state da parte di Stipe Vulikić e Perugia.

Con gli umbri, peraltro, è stata chiusa anche un’altra doppia operazione che ha portato a Perugia (a titolo definitivo con diritto di ‘recompra’) Daniele Montevago, a fronte di giro al Doria di Giulio Patrignani, centrocampista classe 2006, reduce da una stagione nella Primavera del ‘Grifo’ con 8 gol.

Una volta portate in porto le acquisizioni di cui sopra, ad Accardi resteranno da sistemare solo i ruoli del portiere e del braccetto di sinistra (sempre che Pirlo non decida di utilizzare in tale mansione Melle Meulensteen) e a quanto filtra il candidato principale sembra essere tuttora Filip Stanković, anche se fra i nomi che circolano in rete ci sono quelli di Alessio Cragno (peraltro fresco di un intervento ad una spalla) e di Leandro Chichizola (cresciuto nel River Plate, ha indossato le maglie di Spezia, Las Palmas, Perugia e Parma).

Ed a proposito di portieri la Sampdoria ha raggiunto l’accordo con il Pontedera per il prestito di Elia Tantalocchi, che andrà a farsi un anno di Serie C, dopo l’esperienza da terzo portiere dello scorso anno, con qualche decisiva presenza in Primavera quando il calendario della prima squadra lo permetteva.