Sampdoria, analisi della presentazione di Accardi

Genova. Pochi preamboli e risposte chiare alle domande dei giornalisti durante la presentazione ufficiale – nella Sala del Colonnato del Palazzo della Meridiana di Genova – del Direttore dell’Area Tecnica, Pietro Accardi (che Genova 24 ha già riportato integralmente ai lettori).

Poche parole di circostanza e tanta padronanza di linguaggio, senza alcun arzigogolare davanti a qualsiasi domanda, partendo dal punto fermo che nell’immediato non vi è la possibilità di investire e quindi l’obiettivo primario è rappresentato dall’alleggerimento della rosa e dall’abbassamento del monte ingaggi, per consentire lo sblocco del mercato in entrata.

E la conferma di come Accardi si sia messo subito al lavoro, è ben presto arrivata con l’ufficializzazione della risoluzione consensuale del contratto con Andrea Conti, con un immediato beneficio per il conto economico della società.

Grande disponibilità a rispondere a domande specifiche sui nomi che circolano sui media, confermando la veridicità di alcuni nomi, limitandosi a dire che i vari Coda, Romagnoli, Tutino in effetti piacciono, ma come altri e che comunque va dapprima risolto il succitato problema di dover pensare alle uscite.

Nel caso di Sebastiano Esposito ha peraltro esplicitamente evidenziato come l’Inter stia riflettendo sull’opportunità di fargli fare un ‘upgrade’ in Serie A.

Non sono mancati, oltre ai complimenti a Pirlo, i riferimenti alle indicazioni su quale sarà la struttura della nuova rosa, che nascerà nella comune idea (col tecnico) di proteggere l’ investimento Leoni (il che lascia supporre che se anche dovesse essere ceduto, resterà ancora un altro anno a Bogliasco) e di conseguenza partire con una difesa a 3, proprio perché l’ex patavino dà il meglio di sé come braccetto di destra (anche se questo non è stato detto ‘apertis verbis’), mentre poi a seconda degli interpreti che si aggregheranno, il mister potrà optare per un 3-5-2 o un 3-4-2-1.

Accardi ha anche confermato la possibilità per Andrea Mancini di restare in organico come suo collaboratore assieme a Giuseppe Colucci e che si attende una risposta positiva al riguardo.