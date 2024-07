Sampdoria, Akinsanmiro e le prime parole in blucerchiato: “Amo già la squadra, Pirlo è una leggenda e può aiutarmi molto”

Genova. Primi passi alla Sampdoria per Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista di 19 anni e nuovo acquisto della gestione Accardi. Sul canale youtube blucerchiato la prima intervista: “Sono molto felice e amo già la squadra, i tifosi e i giocatori che mi hanno mostrato già molta gioia, felicità, amicizia. Quindi sono davvero felice ed entusiasta di essere qui”.

Il giocatore, alto 1,84, piede preferito il destro, spiega le motivazioni che l’hanno portato a Genova: “Ho scelto la Sampdoria perché è una grande squadra ed è una grande opportunità per me. Accardi crede in me, ma io ho scelto questa squadra anche per l’allenatore, Pirlo è una leggenda e lui ha giocato a centrocampo, quindi questo mi aiuterà molto sul mio gioco, a migliorare”.

Akinsanmiro si descrive: “Sono un giocatore creativo, mi piace guardare e prendere spunto da tanti giocatori, gente come Obi Mikel, lo adoravo quando giocava nel Chelsea”.

Questa la sua storia: “Sono nato a Lagos e ho iniziato a a giocare nel Remo Star che ha un’academy in Nigeria chiamata Beyond Limit. Ho iniziato lì e sono stato promosso in prima squadra. Ho iniziato a giocare in seconda divisione e una parte di noi è stata promossa in prima squadra. Sono venuto in Italia per giocare il Torneo di Viareggio, dove sono stato selezionato dall’Inter”.

L’ultimo messaggio è per i tifosi: “Loro sono calorosi e di supporto e anche i giocatori, sono molto amichevoli, lo staff è gentile. Sono felice di essere qui, voglio solo essere parte della squadra e il mio obiettivo è quello di lavorare duro e fare del mio meglio, creare gioco, aiutare il team, essere parte della squadra e voglio dire a tutti i tifosi della Sampdoria che è un piacere per me indossare questa maglia blu. Ci vediamo allo stadio”.