Sampdoria, Accardi batte il primo colpo

Genova. Mentre presso la Casa della Salute si è dato inizio ai primi test fisici per i giocatori blucerchiati, Accardi ha praticamente chiuso la prima operazione in entrata prelevando, dall’Inter, Ebenezer Ajodun Akinsanmiro, giocatore particolarmente duttile della Primavera interista, cui Simone Inzaghi ha fatto assaggiare la Serie A. Anche fisicamente il ragazzo nigeriano (non ancora ventenne) ricorda Ebrima Darboe, col quale potrebbe rappresentare una bella coppia di centrocampisti qualora la Roma decidesse di lasciare quest’ultimo ancora un anno a Bogliasco.

Akinsanmiro ha sfruttato la partecipazione con un team nigeriano al Torneo di Viareggio, per mettersi in luce agli occhi dei talent scout interisti ed adesso ha la possibilità, agli ordini di Pirlo, di dimostrare di poter trovare stabile dimora nel mondo professionistico.

L’arrivo del ragazzo nigeriano, è un segnale che alla fine Accardi ha scelto per Giovanni Leoni, l’opzione Inter ed infatti è fresca la notizia dell’avvistamento del suo agente nella sede della società nerazzurra.

Ne consegue che ci sono buone speranze di veder arrivare a Genova anche Mattia Zanotti (reduce da un’ottima stagione al San Gallo) e Pio Esposito (anche se lo Spezia vorrebbe riaverlo ed il Cagliari portarlo in Sardegna), mentre sembrano affievolirsi le possibilità dei ritorni del fratello Sebastiano Esposito (l’Empoli non molla la presa) e di Filip Stanković (Bari e Venezia sulle sue tracce).

Sarà difficile rivedere a Bogliasco anche Daniele Ghilardi (con l’Udinese che vorrebbe ricreare in Friuli il tandem con Facundo González e il Venezia che a sua volta ci sta provando), come pure sembra sfumata l’idea di un ritorno dell’ex Primavera Giacomo Calò (il Cosenza ha detto di no anche al Cesena). E a quanto pare si sta ingarbugliando pure la pista Massimo Coda (per via di un forte pressing del Pisa di Pippo Inzaghi).

La ricerca dei difensori centrali vede quindi emergere, oltre al già noto nome di Gabriele Guarino (seguito anche dal Frosinone), la new entry Frédéric Shtjefan Veseli, difensore svizzero ex del Fatih Karagümrük e (in quanto naturalizzato) della nazionale albanese. Trentadue anni ancora da compiere, è svincolato ed ha già giocato in Italia per Empoli, Salernitana e Benevento.

Non va escluso il fatto che non siano solo Leoni e Audero i sacrificati per fare liquidità, visto che radio mercato sta battendo i anche i nomi di Manuel De Luca (Empoli, Lecce, Bari, Cremonese e Frosinone hanno chiesto informazioni), ma perfino quelli di Leonardo Benedetti, Gerard Yepes Laut e Simone Giordano.

Non resta che parlare dei giovani Marco Delle Monache, che dopo l’esperienza a Vicenza, ne ripeterà un’altra in Serie C (Triestina o Pescara, dove dal febbraio scorso gioca anche il trequartista arenzanese Lorenzo Meazzi) e Francesco Conti, ex capitano della Primavera, fresco del rinnovo di contratto e subito entrato nelle mira della Lucchese. E restando a parlare di giovani passati per la ‘cantera’ blucerchiata, un nome interessante, che farebbe comodo a Pirlo, è quello di Federico Zuccon, appena tornato all’Atalanta, dopo una positiva annata a Cosenza.