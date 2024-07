Salute mentale, Ugolini (M5): “Regione non ha colmato le carenze sanitarie per gli ospiti dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto”

Genova. Lo scollamento tra amministrazione della cosa pubblica e reali esigenze dei cittadini liguri è un dato di fatto e oggi è arrivata l’ennesima conferma. Come M5S, abbiamo interrogato l’assessore competente in merito alle gravi carenze che colpiscono gli ospiti dell’RSA “Tegole sul mare” che, stando alle promesse di Toti, avrebbe dovuto far parte di un’unica realtà sanitaria: nel 2021, la Regione aveva infatti ufficializzato la Cittadella della Salute di Quarto, con la costituzione in un’unica realtà della RSA (ex Casa Michelini) per gli ospiti dell’ex-Ospedale psichiatrico. Tradotto: l’integrazione tra la RSA e la Cittadella avrebbe dovuto rispondere a 360° ai bisogni degli ospiti. Promessa disattesa? Purtroppo, sì: ci risulta che la dirigenza Asl non è consapevole della specificità degli ospiti ex-OP, che non sono in quel luogo solo per la natura psichiatrica della struttura, ma perché spostarli da quel luogo sarebbe un potenziale attacco alla loro salute. Per questo motivo, ci aspetteremmo da parte della dirigenza una maggiore attenzione: gli ospiti della struttura, portatori di pluripatologie, necessitano di assistenza medica specialistica sulle 24 ore. Nonostante ciò, la figura del medico internista è stata eliminata dalla RSA, con gravi rischi per la salute degli ospiti. Carente persino il sistema di sorveglianza all’interno della struttura, spesso non presidiata… tant’è che recentemente alcuni ospiti sono scomparsi dall’oggi al domani dai loro letti”.

Così, il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini a margine dell’interrogazione per chiedere quali misure intende adottare la Regione per garantire l’adeguata assistenza medica agli ospiti ex-OP della RSA “Tegole sul mare”; e quali provvedimenti saranno adottati per garantire la sicurezza e la presidiabilità della Residenza sanitaria.

“La risposta di Gratarola non ci ha soddisfatto e purtroppo conferma quanto abbiamo denunciato: Regione non ha colmato e non intende colmare il vuoto assistenziale. Anzi, l’ignavia che la caratterizza sempre più, sta facendo temere il peggio, vale a dire il graduale smantellamento di una struttura sanitaria vitale per accudire cittadini fragili e fragilissimi perché afflitti da malattie mentali. È inaccettabile e come M5S denunceremo questa vergogna in tutte le sedi opportune”.