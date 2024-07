Saldi estivi, a Genova parcheggi gratis nel fine settimana: ecco dove e quando

Genova. Anche quest’anno, per l’avvio dei prossimi saldi estivi, due fine settimana di gratuità per i parcheggi. Per tutta la giornata di sabato 6 luglio, quindi per l’intero fine settimana, e per il successivo weekend, l’amministrazione comunale ripropone l’iniziativa di sosta gratuita in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre nei posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi nelle vie commerciali della città.

L’iniziativa – che ogni anno è attivata nei periodi di saldi estivi, invernali e degli acquisti prenatalizi in accordo con le associazioni di categoria – in questi primi weekend di saldi estivi, stabilisce la sosta gratuita con l’obiettivo di garantire la piena possibilità di accesso agli esercizi commerciali sia per i genovesi sia per i turisti in città. Si ricorda che metropolitana e impianti verticali sono gratis, consentendo lo spostamento dei genovesi.

L’iniziativa, congiunta tra gli assessorati al Commercio e alla Mobilità, nasce grazie dall’intesa con Genova Parcheggi Spa. Dall’iniziativa sono escluse le Isole azzurre balneari, in corso Italia e vie limitrofe (via Piave, via Nazario Sauro, via Righetti, via Bovio, via Minzoni, via Galli, via Campanella, via Bruno, via del Tritone).