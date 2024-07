Genova. Il discorso sembrava chiuso diversi mesi fa eppure, come le ceneri mai spente sotto un focolaio, si è riaccesa la polemica legata al sacrario dei morti Rsi nel cimitero di Staglieno.

Il tema è tornato d’attualità dopo la partecipazione di Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, a una commemorazione dei morti della Repubblica di Salò sul monte Manfrei.

Ariel Dello Strologo, consigliere comunale del Pd ed esponente della comunità ebraica genovese, oggi in aula rossa ha presentato un’interrogazione a risposta immediata alla giunta Bucci per capire come mai, nel piazzale del cimitero monumentale vicino al sacrario, sia ancora presente la targa con la dedica al caduti repubblichini.

“La targa, nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione arrivate mesi fa – dice Dello Strologo – è ancora in bella posa per tutti coloro che transitano nei viali del cimitero e in particolare degli appartenenti alla comunità ebraica che devono passare proprio lì davanti per recarsi in uno dei campi riservati alla sepoltura ebraica”.

Il caso era scoppiato alla fine del 2023, quando il Pd aveva scoperto che nel piano triennale dei lavori pubblici erano inseriti alcuni fondi per il restauro del sacrario Rsi.

Quello stanziamento era stato poi annullato, dopo la votazione di un ordine del giorno anche da parte dello stesso sindaco Marco Bucci. Restava la questione della targa, che sembrava essere una formalità. Ma non era così.

L’assessora ai Servizi civici e toponomastica Marta Brusoni ha spiegato al consigliere Dello Strologo che “la presenza della targa con quella dicitura è stata decisa nel 2014 con una determina dirigenziale legata a un progetto di valorizzazione del cimitero realizzato anche in collaborazione con il dipartimento di design dell’Università di Genova”. Brusoni ha aggiunto: “I soggetti coinvolti sono molteplici e quindi ci vuole un po’ di tempo per capire come dare risposta a questa richiesta”.

L’assessora della giunta Bucci ha spiegato che “il nome dei caduti Rsi sulla targa ha origine dalle sepolture presenti in loco, con lo stesso criterio di altri viali del cimitero, ma a oggi quel piazzale non rientra nei percorsi turistici e non vi vengono organizzati eventi, e questa è già una prima risposta”.

Poi la conclusione dell’intervento dell’assessora Marta Brusoni: “Mi prendo la responsabilità di trovare una soluzione che rispetti la memoria di tutti i morti”. Frase che ha allarmato il consigliere d’opposizione. “Pensavo che la questione non fosse di merito ma ora ho qualche dubbio – ha concluso – non solo non è arrivata risposta chiara sui tempi per la rimozione di quella targa, ma la giunta ha dichiarato che vuole trovare un modo per ricordare i defunti dell’Rsi, io da consigliere e anche a nome della comunità ebraica dico che una questione è il rispetto dei morti ma un’altra questione è consacrare la memoria di chi in vita ha tolto la vita altrui, credo che a questo punto dovrebbe intervenire il sindaco Marco Bucci e chiarire il caso una volta per tutte”.

In passato il sindaco Marco Bucci aveva, appunto, votato l’ordine del giorno che impediva di utilizzare fondi pubblici per restaurare il monumento funebre dedicato ai morti fascisti, ma non si era mai espresso direttamente sulla questione della targa. Era stato il vicesindaco Piciocchi a parlare di errore nella dicitura. Ad ogni modo, a oggi, la targa che ricorda i caduti Rsi è ancora al suo posto.