Sabato al Porto Antico “Una notte da Cialtroni”: passione blucerchiata, musica e beneficenza

Genova. Passione blucerchiata, musica, intrattenimento e finalità benefica. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno per Cialtroni sotto le Ste(a)lle con tanto di sold out e standing ovation torna sul palco di Piazza delle Feste sabato 27 luglio ore 21:30 in Porto Antico l’ironia e la goliardia della Banda di Cialtroni in Una notte da Cialtroni.

Una realtà amata e seguitissima per una serata che si preannuncia esplosiva per la 29esima edizione di Palco sul Mare Festival. Un live, uno spettacolo in bilico tra musica e talk show in un crescendo dinamico e dai ritmi coinvolgenti. Una band di musicisti, uniti da un’unica anima: la passione a tinte blucerchiate che si fonde alla maestria e al talento di grandi artisti genovesi per dare vita a un connubio sinergico e divertente.

Una “formazione” nata per gioco durante il periodo del lockdown, in grado di coinvolgere i migliaia di fan che li seguono: Enzo Tirotta, Vladi dei Trilli, Manuel Cossu, Davide Caviglia, Aldo De Scalzi, Matteo Monforte, Alessandro Pelle, Manolo Strimpelli. Grazie al loro incontro, i singoli elementi fondono armoniosamente i loro virtuosismi e la loro impronta musicale per creare un nuovo genere di show. Tra i bersagli preferiti della satira dei Cialtroni, oltre al Genoa c’è spesso l’ex presidente Ferrero, ma non mancheranno altre gag, divertimento e tanta musica.

Interpreti di questo racconto di note e parole insieme alla band, tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco insieme alla “Banda”. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione “Giacomo Fantoni”, organizzazione no profit genovese che si impegna ad affiancare la comunità nell’ambito di progetti di solidarietà e riqualificazione, oltre a fornire un aiuto tangibile in situazioni di emergenza.