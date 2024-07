Genova. Per la prima volta nella storia dei Rolli Days, la prossima edizione si dividerà in due weekend consecutivi con una doppia data, il 14 e 15 settembre e il 21 e 22 settembre, per offrire ancora di più l’opportunità di entrare negli oltre 40 siti aperti, con le visite gratuite offerte dai divulgatori scientifici, e di perdersi tra le vie del centro storico. Le prenotazioni saranno attive da martedì 3 settembre.

Sarà una edizione speciale che abbraccerà altri due importanti eventi di interesse internazionale previsti in città in quei giorni: il World Tourism Event, dal 12 al 15 settembre, e il Salone Nautico Internazionale, 21 e 22 settembre.

Per impreziosire l’offerta culturale pensata in quei giorni, l’amministrazione comunale ha dunque deciso di organizzare un’edizione speciale dei Rolli Days, concentrata sul centro e sulla possibilità di comprendere la storia cittadina e la sua importanza attraverso la visita e la scoperta dei palazzi patrimonio UNESCO, con le loro sontuose architetture, le grandiose decorazioni e le splendide collezioni d’arte.

Per l’occasione, ogni palazzo – insieme alle eccellenze storiche, artistiche e architettoniche che conserva – sarà raccontato anche attraverso gli occhi, la visione e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari: un modo unico di vivere gli spazi monumentali dell’antica Repubblica guardando palazzi, strade e famiglie da un punto di vista inedito che solo la ricerca può raccontare.

Non mancheranno le iniziative collaterali dei Rolli Days legate all’apertura dei palazzi con doppia data, come l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riaprirà al pubblico al termine del restauro, impreziosendo la visita di uno dei musei più importanti della città.

«Questa edizione speciale dei Rolli Days rappresenta un’occasione straordinaria per tutti i cittadini e i visitatori di immergersi nel cuore pulsante della nostra città, riscoprendo le sue radici storiche e culturali attraverso i magnifici palazzi che testimoniano il nostro ricco passato- dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci- I due weekend consecutivi permetteranno di valorizzare ancora di più il nostro patrimonio rendendolo accessibile a un pubblico sempre più vasto. Invito i genovesi e i turisti a partecipare, lasciandosi incantare dalla bellezza e dalla storia dei Rolli. Sarà un viaggio affascinante nel tempo, tra arte, architettura e storie che hanno reso grande Genova».

«Dopo il successo delle passate edizioni, per l’appuntamento di settembre i Rolli Days raddoppiano e aprono le loro porte ai visitatori per due weekend durante i quali genovesi e turisti potranno scoprire le bellezze delle antiche dimore della nostra città – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Genova si sta affermando come meta sempre più apprezzata dal turismo nazionale ed internazionale e stiamo lavorando per dare, a chi sceglierà la nostra città, un’offerta che valorizzi e metta in luce le nostre bellezze artistiche-culturale, a partire dal centro storico con i Palazzi dei Rolli patrimonio UNESCO. In questa occasione non mancherà la “Rolli Experience” per scoprire Genova da una prospettiva inedita, sentendosi come un vero e proprio ospite dell’antica Repubblica».

«Settembre sarà un banco di prova importante per le giornate dedicate ai Palazzi dei Rolli, perché sperimenteremo un’apertura su due fine settimana consecutivi, cercando di massimizzare la possibilità per cittadini e visitatori di poter vivere con la dovuta calma e le maggiori opportunità possibili l’incontro con il Patrimonio UNESCO di Genova- dichiara Giacomo Montanari storico dell’arte e professore all’Università di Genova, da anni in prima linea nella promozione del patrimonio storico-artistico genovese- Questa modalità, che è stata pensata anche in ragione di accompagnare l’incontro internazionale dedicato ai siti UNESCO come meta di turismo culturale (il WTE) e il Salone Nautico Internazionale, si prefigge anche un altro scopo, di grande attualità: offrire una buona pratica per la progettazione sostenibile degli eventi culturali e per il contrasto dei fenomeni di overtourism, puntando su indicatori di impatto come lo sviluppo sociale, l’inserimento lavorativo dei giovani, l’impatto economico diretto sul territorio, la tutela e la conservazione dei beni. Sono molto felice che – per altro – dall’esperienza ultradecennale dei Rolli Days sia nato all’interno dell’Università di Genova e della sua Scuola Superiore IANUA un corso di alta formazione dedicato alla Divulgazione Scientifica del Patrimonio culturale: è il primo in Italia ed è il segno tangibile che quando i progetti hanno al centro la qualità dei contenuti, il rispetto delle professionalità e lo sviluppo del territorio i segni lasciati – anche per il futuro – sono tangibili e rivoluzionari».