Roberto Malvasio si ripropone allo slalom “Favale-Castello”

Favale di Malvaro. Secondo impegno stagionale, dopo il debutto avvenuto sotto la pioggia della “Busalla – Crocefieschi”, per Roberto Malvasio che sabato e domenica sarà tra i partecipanti alla 16^ edizione dello slalom “Favale – Castello”. Il pilota di Ronco Scrivia prenderà parte alla gara levantina con una Radical SR4 che gli sarà messa a disposizione dalla Polini Motorsport, vettura molto attesa sui tornanti che portano al Passo della Scoglina.

“Rispetto a Busalla, dove ho fatto solo la ricognizione e la prima manche sotto una pioggia notevole, – osserva Roberto Malvasio – cambiamo la vettura in quanto ritengo che la Radical SR4 sia più adatta agli slalom rispetto alla SR3 utilizzata in precedenza. Purtroppo, a causa dei miei impegni, ci presentiamo al via senza aver testato la vettura: cercheremo di capirla bene nella manche di ricognizione e proveremo a divertirci in questa gara che, con il suo percorso molto tecnico, ce ne offre una buona opportunità”.

“Quest’anno – aggiunge il pilota di Ronco Scrivia – per problemi personali la mia stagione è partita in ritardo: pertanto, navighiamo a vista e tutto quello che viene va bene. Ne approfitto per tornare a partecipare agli slalom della provincia di Genova, per essere vicino agli organizzatori in un momento particolarmente difficile per questa disciplina”.